Anticipazioni Ballando con le Stelle del 6 dicembre, Milly cambia le regole

Ballando con le Stelle entra nella fase più calda: questa sera sabato 6 dicembre su Rai1 si accendono i riflettori sulla prima semifinale, che promette di stravolgere le aspettative dei concorrenti ancora in gara. La ventesima edizione del dance show di Milly Carlucci, che vede al suo fianco Massimiliano Rosolino, si sta avvicinando al gran finale, ma non senza qualche sorpresa dell’ultimo minuto. Vediamo tutte le anticipazioni.

Ballando con le Stelle, le anticipazioni della prima semifinale del 6 dicembre

Ormai è tutto pronto per la prima semifinale di Ballando con le Stelle: il gioco sta per essere “stravolto”, considerando i ripescaggi. Ma non solo, perché ci sono delle piccole novità che sono state svelate proprio dalla conduttrice, Milly Carlucci. Ospite speciale della serata è Rocco Hunt, che vestirà i panni del Ballerino per una Notte. Lo stiamo amando al fianco di Clementino nel ruolo di coach a The Voice Senior, e questa sera a Ballando si esibisce con il brano Oh Ma, accompagnato da tutte le maestre dello show.

Quest’anno, però, il vero protagonista è il regolamento: Milly Carlucci ha annunciato alcune modifiche che cambieranno le carte in tavola, quindi le dinamiche sono un po’ diverse. Intervistata da Caterina Balivo a La Volta Buona, la conduttrice ha svelato un dettaglio che ha spiazzato tutti: anche chi è già arrivato in semifinale non può sentirsi tranquillo. Nella puntata di questa sera, sabato 6 dicembre, infatti, non tutti passeranno alla seconda semifinale: c’è chi dovrà abbandonare il programma proprio a un passo dalla finale.

“C’è una trappola per i semifinalisti, perché non è detto che tutti vadano avanti, anzi, diciamo che sono in pericolo. I semifinalisti avranno la loro manche di gara con un’eliminazione. Quindi non è detto che tutti accederanno alla puntata successiva, che è la seconda semifinale”. Si preannuncia una semifinale con i fiocchi, un momento carico di tensione e di sorprese: la corsa alla vittoria è più aperta che mai.

Tra le coppie in lizza ci sono Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Fabio Fognini con Giada Lini, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Martina Colombari con Luca Favilla e Rosa Chemical con Erica Martinelli. C’è grande attesa, invece, per il rientro in gara di Francesca Fialdini, con il maestro Giovanni Pernice. Nessuno di loro, però, può stare tranquillo: è tutto davvero in “ballo”.

Dove vedere Ballando con le Stelle e a che ora inizia

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è per sabato 6 dicembre alle 21.30 su Rai1, dopo la consueta puntata di Affari Tuoi, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma. Il dance show condotto da Milly Carlucci, che quest’anno vede al suo fianco Massimiliano Rosolino (e non Paolo Belli, che è stato tra i concorrenti), può essere seguito in televisione, ma anche in streaming su RaiPlay. E se non si riesce a seguire la puntata in tempo reale, RaiPlay dà la possibilità di recuperare l’episodio on demand nei giorni successivi, così da non perdere nemmeno un momento di questa semifinale ricca di sorprese.

