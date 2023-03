Andie Macdowell ed Helen Mirren bellissime: la rivincita dei capelli bianchi

Fonte: IPA Andie Macdowell ed Helen Mirren

Hanno sdoganato i capelli bianchi in un mondo, quello di Hollywood, che ha sempre preteso la perfezione solo e soltanto dalle donne: Andie Macdowell ed Helen Mirren ormai da qualche anno ci ricordano che invecchiare è permesso (non solo agli uomini), e che il fascino prescinde da qualche ruga e qualche filo argento tra i capelli.

Andie Macdowell, che ci ricorda quanto è bello godersi la propria età

È da tempo che Andie Macdowell si presenta sui red carpet più importanti bellissima e splendida con la sua chioma al naturale: l’attrice ha rivendicato con orgoglio la sua scelta di mantenere i capelli grigi, abbattendo quegli stereotipi che vorrebbero le dive di Hollywood – ma anche le donne comuni – eternamente giovani, rincorrendo una perfezione che non esiste.

Una decisione, quella di Andie Macdowell, presa dopo il lockdown, quando si è accorta di come i suoi capelli lasciati senza tinture la facessero sentire perfettamente a suo agio: “I miei capelli sono una parte importante di me e se li tengo naturali mi permettono di essere ancora più bella. Sì, voglio essere come un uomo, cui è permesso di invecchiare”, aveva dichiarato.

L’attrice è tornata a ribadire il concetto in una recente intervista con Katie Couric, dove ha spiegato di vivere serenamente il rapporto con la propria età, abbracciandone i cambiamenti del corpo, compreso ovviamente l’ingrigirsi della sua bella chioma riccia.

Fonte: IPA

E sebbene in tantissimi abbiano cercato di convincerla a tingersi di nuovo i capelli, per lei sarebbe una forzatura: oggi si piace più che mai e non avrebbe alcun senso rincorrere quello che ormai è solo un ricordo del passato: “Sì, io voglio essere vecchia. Sono stanca di cercare di essere giovane. Non voglio essere giovane, lo sono già stata. Essere una persona anziana che cerca di essere giovane: che fatica! Richiede un enorme sforzo” ha ammesso.

Helen Mirren, che va contro gli stereotipi

A insegnarci che il vero fascino non conosce età è Helen Mirren: da anni l’attrice, proprio come la collega, ha deciso di portare la sua chioma bianchissima, che esalta la sua naturale bellezza ricordandoci che per brillare non è necessario inseguire quei canoni di bellezza imposti dallo star system.

Una scelta che va a braccetto con un’altra decisione, quella di portare la sua chioma lunga e fluente, abbattendo lo stereotipo secondo cui le donne non dovrebbero far crescere i capelli dopo una certa età. Un canone estetico ormai decisamente superato, come ha ribadito durante una recente intervista.

“Durante il Covid – ha raccontato – ho iniziato a farmi crescere i capelli e in realtà non avevo i capelli lunghi dall’età di 20 anni. Ma crescevano, crescevano e crescevano e non avevo voglia di tagliarli. Così ho pensato “sai cosa, mi piacciono, penso che li terrò così per un po’. Poi prima o poi li taglierò”. Ma mi divertono ancora, ed è una scelta abbastanza radicale“.

Fonte: IPA

La diva si schiera da tempo in difesa delle donne over: “Il look di donne più vissute e mature è oggi non solo accettato ma parte integrante del mondo della creatività. Insomma, il nostro aspetto non è più relegato in un angolo, quasi punito, dimenticato per via degli anni“.