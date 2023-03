Helen Mirren, diva dal cuore d’oro: il gesto per i bambini salentini

Fonte: Ansa Foto Helen Mirren

Sarà un sabato davvero speciale quello di oggi, 18 marzo, per gli abitanti dei paesi salentini di Tiggiano e Ticase, in provincia di Lecce. Un intero cinema è stato affittato per loro, per guardare l’ultimo film a tema supereroi in arrivo nelle sale. Fautrice dell’iniziativa, l’attrice premio Oscar Helen Mirren.

Da molti anni ormai la diva inglese considera il Salento la propria seconda casa e proprio ai vicini di casa ha concesso di guardare in un’anteprima tutta speciale il film Shazam! Furia degli Dei che la vede rivestire i panni della cattiva di turno. Nella vita, però, dimostra il bel gesto, Helen Mirren è una madrina dal cuore d’oro.

Al cinema con Helen Mirren: il dono ai bambini salentini

In occasione dell’uscita del film Shazam! Furia degli dei, dedicato all’omonimo supereroe della DC Comics, dove Helen Mirren interpreta la cattivissima Hespera, ninfa figlia del dio Atlante, l’attrice ha affittato un’intera sala cinematografica, acquistando ben 500 biglietti da regalare agli abitanti di Tricase e Tiggiano: 250 a paese, per bambini e famiglie. Ulteriori 30 posti sono riservai ai disabili.

Lo spettacolo d’eccezione si terrà proprio oggi, sabato 18 marzo, alle ore 15.45. Un pomeriggio davvero speciale che, oltre all’ingresso alla sala proiezione, donerà ai piccoli salentini anche una consumazione omaggio a testa e, a fine spettacolo, l’estrazione di numerosi gadget relativi al film e ai supereroi protagonisti della saga.

L’ultima sorpresa, la più speciale, potrebbe essere propria la presenza in sala della diva vincitrice di un premio Oscar. A riguardo, però, non c’è ancora una conferma. Mirren potrebbe essere infatti impegnata altrove per la promozione del film, seppur lei e il marito approfittino di ogni momento libero per ritirarsi nella tanto amata Puglia.

Il grande amore per il Salento di Helen Mirren

Più che un buen retiro, il Salento per Helen Mirren è una vera e propria seconda casa. Anzi, quando non è impegnata sul set, è proprio la sua casa a tempo pieno. L’interprete di The Queen si è da tempo stabilita in un’antica masseria di Tiggiano, a pochi km da Leuca, assieme al marito, il regista Taylor Hackford. La coppia ha anche aperto il bar Farmacia Bilbao nel vicino paese di Tricase. Il sogno adesso, è quello di “realizzare un teatro nel giardino della villa”.

Fonte: IPA

L’affitto del cinema dedicato ai bambini è solo l’ultima delle dichiarazioni d’amore di Helen Mirren nei confronti del Salento. L’anti-diva si vede frequentemente in giro per sagre e fiere locali, senza spocchia alcuna, come una qualsiasi altra signora pugliese. Sul suo profilo Instagram la si è anche vista intenta a raccogliere rifiuti abbandonati in campagna e, in passato, ha dato il volto a una campagna per salvare gli ulivi dalla xylella.

Celebre anche il duetto con Checco Zalone, altro pugliese d’eccezione, nell’ironica canzone La Vacinada, per sensibilizzare gli italiani alla vaccinazione anti-Covid. Con il comico di Tolo Tolo, Mirren ha anche improvvisato un paio di gag comiche durante uno spettacolo al teatro Petruzzelli di Bari. Stando così le cose, non stupirà sapere che Helen Mirren è stata scelta per ricoprire il ruolo di ambasciatrice nel mondo dell’Università locale.