Alessandra Mastronardi in bianco a Venezia

Alessandra Mastronardi è una delle attrici italiane più apprezzate della nuova generazione. Si è fatta conoscere da giovanissima al grande pubblico con la sua partecipazione ai Cesaroni e, in seguito, la sua carriera è stata sempre in ascesa. Anche a livello di stile, l'artista è molto apprezzata per i suoi look sempre eleganti e raffinati. Anche nel 2012, in occasione della sua partecipazione alla 69esima edizione del Festival del Cinema di Venezia per la premiere del film To The Wonder, Alessandra Mastronardi ha scelto un abito lungo e bianco, firmato da Alessandra Rich. Il vestito dal taglio davvero originale, presentava un corpetto semplice e che scendeva fin sopra i fianchi, abbinato a una parte inferiore completamente in pizzo.