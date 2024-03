Fonte: IPA Alessandra Mastronardi con il marito Gianpaolo Sannino

Affascinante ma molto riservato, Gianpaolo Sannino è il marito di Alessandra Mastronardi. I due, che si sono conosciuti da ragazzi, si sono sposati l’8 luglio con una cerimonia romantica ma privata e – ad appena 8 mesi da quel Sì – pare che siano già pronti per dirsi addio. Nessuna conferma, ma nemmeno smentita: intanto, lei ha eliminato ogni traccia di lui da Instagram e hanno smesso di seguirsi reciprocamente.

Chi è Gianpaolo Sannino

Gianpaolo Sannino, originario di Roma, è lontano dal mondo dello spettacolo e svolge una professione completamente diversa. È infatti un apprezzato e conosciuto odontoiatra, che pratica la sua professione nella Capitale presso lo studio Alma Medica a seguito di un corso di studi accademico brillante che l’ha portato a essere il Miglior Laureato 2006, titolo che gli è valso una borsa di studio all’Università di Roma Tor Vergata. Nello stesso anno, ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Scienze odontostomatologiche e nel 2015 un secondo Dottorato Interdisciplinare.

Non è un amante di Instagram e infatti il suo profilo è chiuso e con pochi follower. È inoltre raro vederlo comparire tra i post di sua moglie, che inizialmente aveva preferito tenere riservata la loro storia d’amore perché il clamore di voci e pettegolezzi non sciupasse quanto di bello stava accadendo tra di loro.

Come si sono conosciuti

Il giovane medico è stato il primo amore di Alessandra Mastronardi, il primo uomo di cui si è innamorata. Il loro incontro risale infatti a quasi 20 anni fa, quando erano ancora ragazzini. Ci sono voluti 15 anni perché il destino li facesse ritrovare e riscoprire che quello che era nato tra loro non si era mai spento. Lei veniva da una lunga relazione di 4 anni con Ross McCall che non era finita bene, ma dopo poco ha deciso di dare una nuova possibilità all’amore e riprovarci con il ragazzo che l’aveva resa felice da adolescente.

Il matrimonio è stato celebrato l’8 luglio in Campania dopo una romantica proposta a Positano: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando. Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”.

Lei stessa l’aveva definita come una storia molto particolare, rinata dopo molti anni. La prima apparizione pubblica risale a dicembre 2022, quando insieme hanno partecipato alla Prima della Scala di Milano. Le foto che li ritraggono insieme, e che ora sembrano scomparse a margine di una forte crisi che arriva a pochi mesi dal matrimonio.

“C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui”, aveva raccontato parlando della loro prima storia d’amore, che si era per interrotta con grande amarezza da parte di Alessandra Mastronardi. Non l’ha mai dimenticato e l’ha sposato dopo molto tempo. L’amore non è mai finito davvero.