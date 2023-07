Alessandra Mastronardi sposa: l’abito per il matrimonio con Gianpaolo Sannino

Alla fine il grande giorno è arrivato. Alessandra Mastronardi ha sposato il compagno Gianpaolo Sannino con una splendida cerimonia a Capri, celebrata nel pomeriggio dell’8 luglio. Tanti sorrisi e volti cari presenti alla cerimonia che è rimasta al di fuori degli obiettivi (o quasi) fino alla sera. L’attrice che abbiamo amato ne I Cesaroni e L’Allieva ha svelato il suo abito da sogno con alcune foto in esclusiva per Vanity Fair ed era semplicemente magnifica.

Alessandra Mastronardi, magnifica sposa in pizzo

Non è mai stata un tipo da grandi proclami e anche nel giorno più importante Alessandra Mastronardi ha cercato di mantenere un basso profilo, foto “rubate” dagli amici a parte. Anche quando ha voluto dichiarare ufficialmente il suo amore al compagno Gianpaolo Sannino che ha finalmente sposato nel pomeriggio dell’8 luglio in una calda e assolata Capri, nella Chiesa di Santa Sofia ad Anacapri.

“Per me è sempre stato Sì”, aveva scritto condividendo un tenero video su Instagram al fianco del suo innamorato. Dolce sì, ma con qualche perplessità, dato che si trattava della campagna pubblicitaria di un noto brand di gioielli. Ma scivoloni a parte, finalmente il gran giorno è arrivato e l’attrice che abbiamo amato in moltissime fiction di successo non ha deluso le aspettative con un magnifico abito in pizzo.

I dettagli dell’abito bianco firmato Armani Privé

Sembrava una principessa d’altri tempi avvolta nel suo abito bianco, molto tradizionale rispetto a quanto aveva mostrato la sera prima. La Mastronardi aveva infatti trascorso le ore precedenti al matrimonio in compagnia degli amici e dei colleghi più cari e, per l’occasione, aveva indossato un abito sempre bianco, ma dalla linea più moderna: maniche asimmetriche e dettagli cut, con tanto di corona di fiori sul capo a cingere i capelli sciolti in mille onde.

Per la cerimonia è stata tutt’altra storia. Alessandra Mastronardi ha scelto un abito firmato Armani Privé semplicemente perfetto, caratterizzato da preziosi ricami in pizzo sul corpetto e sulla gonna, ma anche sulle maniche leggermente trasparenti e che ben si addicono a una cerimonia religiosa. A completare il tutto ci ha pensato il lungo velo, anch’esso ricamato e realizzato da Armani.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, un amore scritto nel destino

A volte l’amore fa dei “giri immensi”, come canterebbe Antonello Venditti. Ed è proprio il caso di quello sbocciato tra Alessandra Mastronardi e il suo Gianpaolo Sannino: si conoscevano da ben 17 anni prima di scoprire quanto di più bello e puro sarebbe sbocciato tra loro. Ma poi, come spesso accade, si sono persi.

“Avevo 20 anni e appena finito la serie dei Cesaroni – ha raccontato l’attrice a Vanity Fair -. Gianpaolo, che ha quattro anni più di me ed è salernitano, invece era venuto a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare’. E me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile”.

Ognuno ha percorso la propria vita, rimboccandosi le mani nel lavoro (lui fa il dentista) e perdendosi del tutto di vista. Almeno fino al fatidico, nuovo incontro. Da quel momento Alessandra e Gianpaolo non si sono più lasciati, vivendo il loro amore lontano dai riflettori e coronando infine questa storia con le nozze nella propria terra d’origine.