Fonte: Getty Images Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

Si parla di crisi – addirittura di “separazione” – tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino. Ad oggi non c’è ancora stata una smentita o una conferma dei diretti interessati, ma sappiamo che fermare il chiacchiericcio non è mai facile, soprattutto quando fai parte del mondo dello spettacolo. Negli ultimi giorni, dopo l’indiscrezione sulla crisi, sono stati raccolti diversi “indizi” a sostegno del rumor. E potrebbero essere noti anche i motivi del presunto addio.

Perché sarebbe finita tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

Sposare il primo amore non è qualcosa che accade tutti i giorni: una “fortuna” limitata a poche persone. Ed è questo il motivo per cui la storia tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino è diventata un po’ una favola moderna. A luglio 2023, la coppia è convolata a nozze nella magnifica Capri. L’annuncio del matrimonio, condiviso su Vanity Fair, è stato condito da dettagli super romantici. “Sposo il mio primo amore”. Quel primo incontro, voluto dal destino, è destinato a qualcosa di più forte, che però è maturato negli anni. “Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per 15 anni”, aveva rivelato l’attrice.

A dicembre 2023, però, iniziano a circolare le prime voci sulla crisi. Poi smentite dalla diretta interessata a Radio Deejay, ospite da Alessandro Cattelan. Ma secondo la Mastronardi, tutto stava procedendo per il meglio: nessuna nube, dunque. Ora, stando alle ultime indiscrezioni, l’amore sarebbe già finito: a lanciare la notizia è stata Deianira Marzano su Instagram. Su sua stessa ammissione, non sa i motivi per cui la Mastronardi e Sannino si sarebbero lasciati. Tuttavia, alcune segnalazioni vanno nella “stessa direzione”. “Una ragazza dice di sapere il motivo del divorzio della Mastronardi. Pare che lui avesse un’altra. Per ora so solo che si chiama B. (nome oscurato per proteggere la privacy, n.d.r.)”, queste le parole di un’utente, condivise dalla Marzano.

La storia tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

Una storia da favola, il cui “addio”, per il momento, è da intendersi come non ufficiale, fino a conferma o smentita della Mastronardi o di Sannino. Gli indizi, però, ci sono: hanno smesso di seguirsi sui social e sono sparite le foto del matrimonio su Instagram. Un matrimonio tanto voluto e ricercato, che, almeno agli inizi, ha cambiato la vita dell’attrice. Da Cattelan, aveva definito la sua vita da sposata come “bella, divertente, diversa”.

La decisione di sposarsi è arrivata dopo due anni di fidanzamento, in cui in ogni caso non sono mai stati protagonisti del chiacchiericcio in rosa: la loro storia, decisamente da “commedia romantica americana”, li ha visti scegliersi e poi dividersi, per poi ritornare insieme. La coppia si è sempre contraddistinta per essere riservata, tanto che la conferma della frequentazione è giunta dopo mesi di indiscrezioni. A Vanity Fair, la Mastronardi aveva rivelato dei dolci piani per il loro futuro, come il sogno di avere dei figli. “Sarei contentissima se accadesse”. Ora, però, non rimane che attendere una conferma dai diretti interessati: fino ad allora, rimaniamo nel campo delle ipotesi e degli indizi.