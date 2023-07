Alessandra Mastronardi, le foto inedite del matrimonio con Gianpaolo Sannino

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono sposati l’8 luglio 2023. Una cerimonia raccolta e romantica, proprio come aveva promesso, in cui si sono uniti per sempre in matrimonio. Ora, a qualche giorno dal Sì, l’attrice napoletana ha voluto aprire l’album delle sue nozze pubblicando alcune foto inedite del loro giorno più bello. Dall’abito scelto per la cerimonia in chiesa a quello per il taglio della torta: la coppia ha voluto immortalare ogni momento e, tra i tanti commenti entusiasti, c’è anche quello di Elena Sofia Ricci, che ne I Cesaroni interpretava il ruolo di sua mamma, la professoressa Lucia Liguori.

Le foto inedite del matrimonio di Alessandra Mastronardi

Ha sposato l’amore di una vita, quello che conosci da giovanissima e che – prima o dopo – incrocia ancora la tua strada. È questo quello che è accaduto ad Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, dentista di gran fama e oggi marito di una delle attrici più apprezzate del nostro cinema e della nostra tv. L’annuncio del matrimonio è arrivato rapidamente, dopo un’estate trascorsa insieme tra vacanze e tramonti romantici, sulle colonne di Vanity Fair. Luglio, Campania e tutti gli affetti più cari: pochi ingredienti perché fosse tutto davvero perfetto.

Nelle nuove foto che ha condiviso su Instagram, comparse a pochi giorni dal matrimonio, vediamo gli sposi ritratti all’uscita della chiesa e di spalle. Lei indossava ancora l’abito bianco con le maniche di pizzo e il velo lungo, che per il party ha lasciato spazio alle spalle scoperte e a un look più sbarazzino, perfetto per lei e per la sua semplicità. L’auto d’epoca, rossa, non poteva essere scelta in modo migliore.

Di anni ne sono passati tanti, 17 per la precisione, ma l’amore tra loro due è rimasto più vivo che mai. Una nuova vita per lei che, dopo la rottura rocambolesca con il suo ex Ross McCall, ha ritrovato finalmente il sorriso. Del loro percorso, aveva raccontato: “Non trovavamo mai il tempo giusto, penso di aver passato gli ultimi quindici anni a trovare il modo di tornare da lui. L’ultima volta che ci siamo incontrati per caso, invece, abbiamo ripreso a sentirci, poi ci siamo rivisti al matrimonio degli amici che ci avevano fatto conoscere, due estati fa, e non ci siamo più lasciati. È stato un tal sollievo…”.

Il commento di Elena Sofia Ricci

A intercettare le bellissime foto di Alessandra Mastronardi è stata anche Elena Sofia Ricci, che con lei ha condiviso il set de I Cesaroni per moltissimi anni. Nella fiction tv interpretavano il ruolo di mamma e figlia. Eva Cudicini e Lucia Liguori, anche moglie del protagonista Giulio Cesaroni (Claudio Amendola). L’attrice romana ha commentato: “Oddio, ma che davvero? Ora va a finire che divento pure nonna. Auguri Amoreeeee!”.

“L’amore tutto vince, anche il tempo e lo spazio. Io e te”, ha scritto a corredo delle foto, e non potrebbe che essere così. I due erano già stati insieme ma lui aveva deciso di lasciarla perché non si fidava del mondo dello spettacolo: “Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile”.