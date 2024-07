Fonte: Ansa Marco Cesaroni (Matteo Branciamore) ed Eva Cudicini (Alessandra Mastronardi) ne "I Cesaroni"

Spegnete la tv, levate le pile dal telecomando e fingete che la vostra tv sia finta. Preparatevi a premere i numeri da 1 a 10, tanti quanto sono i personaggi più antipatici delle serie tv e delle fiction, e immaginate di vedere davanti a voi il peggior protagonista di sempre. Come si fa? Non è semplice, direte, ma vi aiutiamo noi. Abbiamo scelto per voi i dieci peggiori nomi del globo, una classifica per veri boomer. E certo, perché a noi piace masticare nostalgia e annusare il profumo della malinconia che si sparge per l’aria. La big chart non è in ordine di antipatia, perché ci piacerebbe che spostate le posizioni a vostro gusto. Siete pronti per un po’ di scomoda verità? Iniziamo!

Eva Cudicini de I Cesaroni (Alessandra Mastronardi)

Una prima posizione che fa davvero paura, perché la giovane e bellissima Eva Cudicini (Alessandra Mastronardi) è stata amatissima dal pubblico de I Cesaroni che sta addirittura per tornare con la settima stagione diretta da Claudio Amendola. Eppure, il suo personaggio legato a filo doppio con quello di Marco Cesaroni (Matteo Branciamore) è scaduto nel corso delle serie e nella quinta non c’era quasi ragione per proporre la sua presenza.

Ottima studentessa, aspirante giornalista, perfetta in un modo assolutamente irreale: Eva Cudicini era l’amica che nessuno avrebbe voluto avere. Il suo atteggiamento giudicante è diventato odioso praticamente da subito. La sua relazione con Marco, il maggiore dei fratellini Cesaroni, non è stata che un fuoco di paglia. In questo gli sceneggiatori furono perfetti: il suo personaggio è davvero simile a quello della madre, Lucia Liguori (Elena Sofia Ricci), sempre concentrata su stessa e impegnata a cambiare gli altri secondo il suo piacere. Sono sparite entrambe nella sesta stagione. E non poteva essere fatta una scelta migliore.

Skyler White di Breaking Bad (Anna Gunn)

È la moglie del protagonista Walter White (Bryan Cranston) e all’inizio della serie è in attesa della loro seconda figlia dopo Walter Jr, adolescente diversamente abile con molteplici problemi a cui i genitori cercano di far fronte in tutti i modi nonostante le grandi difficoltà. Alcuni l’hanno definita come la cattiva della serie, azzardando un poco visto che il cattivo era un altro, ma di certo era la più insopportabile.

Di peggio faceva solo la sorella Marie (Betsy Brandt), moglie del tracotante Hank (Dean Norris) e agente della DEA, ma la totale assenza di empatia di Skyler è qualcosa che tuttora ci lascia sgomenti. Walter White non è mai stato capito davvero, né nelle sue attitudini e nemmeno negli ultimi desideri che l’hanno separato dalla morte, anzi. È stato sottovalutato e deriso, infine abbandonato a se stesso perché ne aveva combinate peggio di Bertoldo. Sua moglie? Tra le più insopportabili di sempre.

Dawson Leery di Dawson’s Creek (James Van Der Beek)

Con gli anni è diventato un meme vivente. Vi ricordate di quando Dawson, subito dopo il matrimonio dei suoi genitori, ha lasciato libera Joey (Katie Holmes) di vivere il suo amore con Pacey (Joshua Jackson) che per tutta risposta è corsa via forte come il vento? Quell’espressione da vitello ruminante è diventata un meme, davvero iconica. E dire che James Van Der Beek è davvero dolcissimo ma Leery no, vi preghiamo, era improponibile.

Un adolescente verboso e troppo sicuro del futuro che si è sgretolato puntata dopo puntata e, in conclusione, è finito a produrre una serie in cui racconta di se stesso. Non ci sorprende, dato che il suo sport principale era quello di parlarsi addosso. Veramente ben allenato. Joey gli ha preferito Pacey, e come darle torto. Pollice verso per Dawson, dall’inizio alla fine.

Elena Gilbert di The Vampire Diaries (Nina Dobrev)

Ribattezzata Elagna dalla fan base italiana, Elena Gilbert è stata la protagonista di The Vampire Diaries per sei stagioni. Un’agonia senza fine, costantemente divisa tra i fratelli Stefan (Paul Wesley) e Damon Salvatore (Iam Somerhalder), preferendo il maggiore tra i due ma senza mai decidersi davvero. È diventata una vera e propria spina nel fianco, ha condizionato la vita di tutti e in un certo senso ha compromesso lo sviluppo di altri personaggi, come quello di Bonnie Bennett (Kat Graham), che avrebbe certamente meritato di più.

Tutto ruota intorno a Elena, veniva da pensare, perfino quando a morire erano gli altri. Era lei la Doppelgänger della Petrova, la destinataria della cura contro il vampirismo che non ha mai voluto davvero e la vendetta di Malakai Parker che per vendicarsi di… tutti? L’ha spedita diritta nell’aldilà a viversi un sonno dal quale si è pure risvegliata. Noiosissima.

Carlotta Wilson di Un medico in famiglia (Martina Colombari)

È la volta di un’antipatica per veri intenditori della fiction all’italiana. Parliamo di Martina Colombari, che ha partecipato alla terza stagione di Un medico in famiglia ricoprendo il ruolo della nutrizionista Carlotta Wilson. Qui ha trovato l’amore di Guido Zanin (Pietro Sermonti) che non l’ha mai amata davvero perché era perso per un’altra. Da qui la sua inenarrabile antipatia, voi direte, ma questo personaggio è arrivato come insopportabile e se ne è andato redento ma ancora più odioso di prima.

Guido l’ha mollato per il suo migliore amico Marcello (Edoardo Leo), che ha lasciato a sua volta per dedicarsi solo a se stessa. E non avevamo dubbi. Martina Colombari non è mai stata fortunatissima coi ruoli ha ricoperto spesso quello della ruba fidanzati. Lo ha fatto anche in Carabinieri, dove ha interpretato la zuccherosa Gioia Capello: qui il fidanzato rubato era quello di Paola Vitali (Manuela Arcuri), che in caserma si era innamorata di Tom Palermo (Lorenzo Crespi). Un altro antipatico coi fiocchi.

Marissa Cooper di The OC (Mischa Barton)

Era la più carina della scuola, probabilmente la più problematica, di certo la più antipatica. Il personaggio di Marissa Cooper ha pure ingabbiato Mischa Barton, visti i problemi successivi che ha avuto, ma nella serie ha dato il peggio di sé. Innamorata prima di Luke (Chris Carmack) per contratto e poi di Ryan (Benjamin McKenzie) per ribellione, è morta alla fine della terza stagione interrompendo una storyline che non aveva più respiro.

Troppi tira e molla, troppa insicurezza e se ci aggiungiamo le ingerenze dell’odiosa madre Julie Cooper (Melinda Clarke) troviamo la quadratura del cerchio. Nella versione italiana è ancora più insopportabile, certamente per il doppiaggio poco riuscito che ha rallentato e fatto perdere efficacia ai dialoghi già discutibili in lingua originale.

Andrea di Beverly Hills 90210 (Gabrielle Carteries)

Nei giorni in cui abbiamo dato l’ultimo doloroso saluto a Shannen Doherty (Brenda Walsh) ci piace ricordare uno dei personaggi centrali e insopportabili di Beverly Hills 90210. Parliamo di Andrea, la ragazza che doveva fare da contraltare alle più carine della scuola. Era lei la più intelligente, quella che è stata ammessa alla prestigiosa università di Yale e quella che ha sempre fatto le scelte più incomprensibili. “Era troppo innamorata di Brandon”, avrebbe detto qualcuno. E ti capiamo sorella, ma eri una vera mina vagante.

Geoffrey Baratheon di Game of Thrones (Jack Gleeson)

Oddio, quasi dimenticavo un antipatico col pedigree. Vi ricordate di Geoffrey Baratheon di Game of Thrones? È stato Re dei Sette Regni per una manciata di tempo, fino a quando non ha deciso di sposare Maergery Tyrell (Natalie Dormer) dopo aver ripudiato Sansa Stark (Sophie Turner), poi sposa di suo zio Tyrion Lannister, il “folletto”. Cattivo, spregiudicato, assassino e con un’espressione facciale che faceva venire la nausea. C’è da dire che è stato davvero scelto benissimo: non si poteva fare di peggio.

A bloccare la sua corsa verso l’inferno è stata Lady Olenna Tyrell che, per proteggere sua nipote da un mostro, ha aromatizzato il suo calice di vino con qualcosa di molto amaro. All’inferno ci è proprio volato dentro, il povero Geoffrey, che nel corso delle serie successive non è mancato a nessuno. Aloha.

Rory Gilmore di Una mamma per amica (Alexis Bledel)

Un viso da bambola e un carattere che avrebbe fatto perdere la pazienza a Giobbe. Rory Gilmore sarebbe stata più simpatica se fosse stata una somara senza futuro, non una perfetta studentessa d’alto rango che si divertiva a fare la semplice nei sobborghi di Stars Hollow. Insopportabili sono soprattutto le ultime serie, quelle in cui intreccia una relazione amorosa col rampollo di casa Huntzberger, l’affascinante Logan, con quale si permette proprio tutto. Ruba persino una barca perché suo padre Mitchum l’aveva definita come una giornalista di infima qualità.

Tanto ci sono nonna e nonno che pagano: per tirarla fuori dai guai, Emily (Kelly Bishop) e Richard (Edward Herrmann) l’hanno pure presa in casa loro e, povera stella, si è stancata di scegliere i tessuti per la nuova tappezzeria della dependance che hanno ristrutturato per accoglierla. È poi tornata dalla madre ed è finita come tutti sappiamo: disoccupata e incita di un uomo misterioso.

Giulia Corsi di Distretto di Polizia (Claudia Pandolfi)

Claudia Pandolfi è entrata a far parte di Distretto di Polizia dalla terza stagione e si è dovuta inserire in un gruppo consolidato. Un’impresa non facile, per lei che aveva già ottenuto un successo incredibile con Alice Solari in Un medico in famiglia, come protagonista delle prime due stagioni. Il risultato è stato un personaggio antipatico che si è riscattato sul finale, ma nella maniera più tragica. Il Commissario Corsi aveva infatti perso l’amore della sua vita, Paolo Libero (Giorgio Pasotti) e da qual momento nulla è stato più come prima. Era antipatica? Da morire.