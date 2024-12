Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Nuove fiction Mediaset 2025

Le fiction Mediaset 2025 promettono una stagione intensa e ricca di novità. Tra attesi ritorni, nuovi titoli e personaggi femminili sempre più centrali, il palinsesto di Canale 5 si prepara a coinvolgere le spettatrici con trame capaci di combinare tradizione e modernità. Non mancheranno storie famigliari, drammi sentimentali, intrighi e avventura, per soddisfare gusti ed emozioni diverse. Dopo un 2024 che ha già portato sullo schermo titoli di successo, ora il pubblico potrà scoprire quali sono le fiction Mediaset in arrivo nel 2025.

Le fiction Mediaset che vedremo nel 2025: grandi ritorni e nuovi volti

Il nuovo anno vedrà il ritorno di produzioni molto amate dal pubblico. Prima fra tutte, la terza stagione di Buongiorno Mamma!, con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta nei panni di Guido e Anna, pronti a regalare momenti di forte impatto emotivo insieme ai quattro figli, interpretati da Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi e Marco Valerio Bartocci.

Tornerà anche Viola come il mare 3, con Francesca Chillemi e Can Yaman, una coppia artistica che ha saputo conquistare un pubblico vastissimo, unendo ironia, romanticismo e dinamiche investigative.

Fonte: IPA

Grande curiosità suscita poi il reboot de I Cesaroni: Claudio Amendola sarà di nuovo Giulio Cesaroni, in una nuova stagione in cui ritroveremo lo spirito che ha reso celebre la serie, rivisitato alla luce delle esigenze narrative attuali. Chi ama le ambientazioni familiari potrà godersi i toni rassicuranti di queste storie, mentre chi preferisce atmosfere più intense potrà orientarsi verso altre novità.

Tra le nuove proposte, La Regola del Gioco con Alessandra Mastronardi rappresenta una delle fiction Canale 5 più attese. In quattro serate, seguiremo Daria, coinvolta nei meccanismi dei Servizi Segreti, in un intreccio di segreti, relazioni personali e ricerca di un padre perduto. Un taglio diverso dal solito melodramma, che apre a intrighi più complessi, mantenendo comunque vivo l’interesse per le vicende umane dei personaggi.

Spazio anche a Alex Bravo, con Marco Bocci come poliziotto fuori dagli schemi in una serie di sei puntate ambientate nelle Marche, a Senigallia. L’azione e il carattere anticonformista del protagonista promettono di offrire una variante originale nel panorama delle fiction Mediaset 2025, mettendo in scena situazioni non convenzionali e figure maschili meno prevedibili.

Altra novità è Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Al centro una tragedia famigliare che costringe una coppia a fronteggiare crisi e malintesi, offrendo uno spunto di riflessione sui legami e sulle fragilità umane. In un’epoca in cui raccontare il vissuto delle donne è sempre più importante, questa fiction può trovare un terreno fertile nello sguardo femminile, che riconosce la complessità dei sentimenti e la forza nel superare le avversità.

Fonte: IPA

Infine, Le onde del passato con Anna Valle e Giorgio Marchesi arricchisce l’offerta con un intreccio giallo su sfondo isolano, tra amicizie messe alla prova e verità da svelare.

Espansione internazionale

Le proposte non si fermano alle produzioni italiane. Anche nel 2025 le serie turche avranno spazio, con titoli come Segreti di famiglia, La rosa della vendetta ed Endless Love. Queste storie, seguitissime dal pubblico, porteranno passione, colpi di scena e ambientazioni lontane, capaci di evocare nuovi mondi. Prevista anche la messa in onda di Zorro, che aggiunge una sfumatura d’avventura e di leggenda. L’offerta diventa così variegata, per soddisfare esigenze e gusti differenti.