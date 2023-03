“Un passo dal cielo 7”, il nuovo cast: chi interpreta Giorgio Marchesi

Rivoluzione nel cast di Un passo dal cielo che, dopo l’addio di Daniele Liotti, accoglie numerose new entry in vista della settima stagione. La fiction tornerà in onda su Rai1 dal prossimo 30 marzo e, ad aggiungersi alle avventure dei protagonisti nella meravigliosa cornice delle Dolomiti, ci sarà anche Luciano Paron, nuovo personaggio interpretato da Giorgio Marchesi. L’attore, dopo il grande successo ottenuto in La sposa e Studio Battaglia, sarà una delle grandi novità di questa settima stagione.

Giorgio Marchesi, new entry in “Un passo dal cielo 7”: il suo personaggio

È un anno di addii nelle fiction Rai, che si stanno svuotando dei loro protagonisti principali per rivoluzionare il cast e regalare nuova linfa alle dinamiche e alle trame narrative. Che Dio ci aiuti ha visto da poco l’addio di Elena Sofia Ricci, la mitica Suor Angela che ha ceduto il testimone ad Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. In Don Matteo, giunto alla sua 14esima stagione, l’iconico sacerdote che ha per anni avuto il volto e la voce di Terence Hill ha deciso di dire basta. E l’ha fatto, anche in questo caso, con un passaggio di testimone alla nuova figura di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova e che sarà il nuovo protagonista della serie.

Ma anche Un passo dal cielo vivrà di grossi cambiamenti. L’addio di Daniele Liotti, che ha interpretato dal 2017 al 2021 il ruolo di Francesco Neri, ha rivoluzionato la pianificazione della settima stagione della serie, che prenderà il via il prossimo 30 marzo. Numerosissime le new entry, dall’ex volto di Doc – Nelle tue mani Marco Rossetti a Leonardo Pazzagli, sino a un altro amato attore come Giorgio Marchesi.

Volto noto delle fiction, Marchesi entrerà nel cast di Un passo dal cielo 7 per vestire i panni di Luciano Paron. “Nessuno direbbe che è l’uomo più ricco e potente della valle, proprietario di una delle più grandi mandrie di bovini del Veneto, senza eredi. Diamo il benvenuto nel cast di Un passo dal cielo 7 a Giorgio Marchesi!”: così la fiction ha presentato, con un post condiviso su Twitter, il nuovo personaggio e l’attore che lo interpreterà.

Chi è Giorgio Marchesi, protagonista della fiction italiana

L’addio di Daniele Liotti rappresenta indubbiamente un duro colpo per il cast della fiction che, ora, necessita di essere rinforzato con nuovi ingressi. Giorgio Marchesi probabilmente non rimpiazzerà Liotti in via definitiva, ma darà senza dubbio un prezioso contributo alle trame narrative della serie grazie al suo innato talento per la recitazione. Marchesi è infatti un noto volto del piccolo schermo, protagonista di numerose fiction di grande successo.

Lo abbiamo visto recitare in La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa nel 2007, per poi entrare nel cast di Un medico in famiglia nel 2011 e rimanerci fino al 2016. Gli ultimi anni sono stati di grande successo per l’attore, che ha preso parte alla fortunata serie Braccialetti Rossi 3 nel 2016, L’allieva 2 nel 2018, sino al doppio impegno ne La sposa e Studio Battaglia nel 2022. Ora, per lui, è in arrivo una nuova emozionante avventura nella meravigliosa cornice delle Dolomiti, a “un passo dal cielo”.