“Don Matteo 14”, quando iniziano le riprese: l’annuncio di Nino Frassica

Fonte: IPA Nino Frassica, l'annuncio sulle riprese di "Don Matteo 14"

Una delle fiction più amate di sempre, Don Matteo, tornerà presto in onda su Rai1 con la sua quattordicesima stagione. Le riprese stanno per iniziare, come annunciato da Nino Frassica in una divertente incursione durante la puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda ieri sera. Un siparietto che ha visto il Criceto finire sotto interrogatorio dell’iconico Maresciallo Cecchini, nella serie interpretato proprio da Frassica: è Nathalie Guetta, altra figura storica in Don Matteo, a nascondersi dietro quella maschera?

Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini a “Il Cantante Mascherato”

Negli ultimi anni le fiction targate Rai hanno subito significativi cambiamenti, con alcuni clamorosi addii che hanno stravolto i cast. Di recente abbiamo assistito all’addio di Elena Sofia Ricci a Che Dio ci aiuti, la serie che ha avuto proprio nell’attrice la sua protagonista principale nel corso degli anni. Ma, nel corso dell’ultimo anno, anche un’altra icona del piccolo schermo ha salutato per sempre la fiction che più gli ha dato fortuna in tv: Terence Hill, il celebre Don Matteo del piccolo schermo ora sostituito dalla figura di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

Un passaggio di testimone che sembra non aver inficiato sul successo della serie. Ed è in arrivo, a breve, l’attesa quattordicesima stagione di Don Matteo. La conferma era arrivata da tempo e, ora, ne abbiamo ulteriore certezza. A rivelarlo è Nino Frassica, protagonista di una divertente incursione a Il Cantante Mascherato. Nella puntata dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, andata in onda ieri sera, l’attore ha fatto capolino sul palco nei panni dell’iconico Maresciallo Cecchini, il suo personaggio nella fiction. Al suo fianco anche Pietro Pulcini, ovvero il Brigadiere Ghisoni.

Nino Frassica, l’annuncio su “Don Matteo 14”: “Lunedì iniziamo a girare”

Una doppia incursione a sorpresa, dunque, sul palco de Il Cantante Mascherato. In quel momento la sua giuria si stava interrogando sul vero volto del Criceto: 4 componenti su 5 ritengono infatti che, dietro quella maschera, si celi Nathalie Guetta, altro volto noto di Don Matteo. Nino Frassica ha così posto “sotto interrogatorio” proprio questa enigmatica maschera: “Questa indagine da parte dei giurati non ha nessun valore giuridico, mentre io sono delle Forze dell’Ordine. Io adesso faccio un interrogatorio all’animale”.

A seguire, ha posto alcune divertenti domande al Criceto, scatenando le risate in studio. Al termine dell’interrogatorio, l’attore è giunto ad una conclusione e ha annunciato ufficialmente quando inizieranno le riprese della nuova stagione della fiction: “Non è Nathalie. Dentro il criceto c’è Raoul Bova. Se vedete Nathalie, ditele che lunedì iniziamo a girare Don Matteo 14“.

Da domani, dunque, prendono il via le riprese, in attesa di ritrovare questa amata fiction in tv. Protagonista sarà Raoul Bova con il suo Don Massimo, che ha raccolto la pesante eredità lasciata da Terence Hill. Immancabile, invece, sarà Nino Frassica: la figura del Maresciallo Cecchini è una delle più amate dal pubblico ed è una vera icona della serie, presente sin dal 2000. Con molta probabilità, invece, ci sarà da registrare l’addio di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, protagonisti negli ultimi anni.