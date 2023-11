Nino Frassica è uno degli attori più amati d’Italia, uno di quei personaggi che non appena appaiono in televisione sanno di “famiglia”. È un po’ come l’amico o lo zio della porta accanto il celebre protagonista di Don Matteo, che attualmente vediamo nuovamente impegnato a Che Tempo che Fa, passato dalla Rai al NOVE. Frassica ha una lunga carriera alle spalle ma anche un felice matrimonio con l’attrice Barbara Exignotis, che ha una figlia di nome Valentina.

Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica

Classe 1975, Barbara Exignotis è un’affascinante donna originaria di Milano con un passato da attrice hard. La sua carriera – ormai archiviata da tempo – è iniziata nel 1997, quando ha recitato per la prima volta con il nome d’arte Blondie. Dal 2004 ha cambiato vita, dedicandosi sporadicamente al teatro e dedicandosi alla famiglia che ha costruito con Nino Frassica ormai da molti anni. Un amore nato sul palcoscenico – entrambi erano impegnati nello spettacolo Il Lupo – e vissuto volutamente lontano dai riflettori, che perdura a dispetto della grande differenza d’età (25 anni) che, ancora oggi, a molti fa storcere il naso.

“Felicemente sposata con Nino Frassica e faccio la casalinga: lavo, stiro e ammiro”, si legge nella descrizione sul suo profilo Instagram. Barbara Exignotis ha sposato il celebre attore nel 2018 e da quel momento vive a Roma insieme a lui e alla figlia Valentina, nata da una sua precedente relazione. La giovane Valentina, che ha 23 anni come riporta il suo profilo Instagram, è na social media manager e si occupa della comunicazione a mezzo social della madre e del patrigno.

Nino Frassica, il felice matrimonio con Barbara Exignotis

Come anticipato, Nino Frassica e Barbara Exignotis sono convolati a nozze nel 2018 dopo ben dieci anni di convivenza. Anni in cui il loro grande sentimento non ha fatto altro che rafforzarsi, consentendogli di costruire una splendida famiglia che include anche la figlia dell’ex attrice, la giovane Valentina.

Il matrimonio di Frassica – il secondo, per l’esattezza – è stato celebrato in Sicilia con rito civile e lontano dai riflettori, alla presenza di pochissimi invitati tra parenti e amici. Il dettaglio unico? La coppia ha deciso di vestirsi di nero, scelta inusuale ma che ha certamente colpito nel segno e che dimostra quanto amino essere controcorrente.

Nino Frassica e il caso del gatto “sequestrato”

Se Barbara Exignotis e la figlia Valentina sono balzate agli onori della cronaca è per via di una spiacevole vicenda, iniziata a fine settembre 2023. Madre e figlia, oltre allo stesso Nino Frassica, hanno denunciato dapprima la scomparsa del loro amatissimo gatto Hiro, poi avanzato delle accuse più specifiche nei confronti di alcuni abitanti di Spoleto, dove si trovavano momentaneamente per le registrazioni di Don Matteo.

Del gatto dopo oltre un mese non vi è ancora traccia ma la questione è già passata alle vie legali. Come riportato dal Corriere dell’Umbria, sia l’anziana vicina che la coppia accusata di “sequestro” dell’animale si sono rivolti a un avvocato per querelare madre e figlia, dopo gli appelli pubblicati sui social. Una situazione che sarebbe degenerata in stalking e minacce ai presunti colpevoli, al punto da costringerli entro le mura della propria casa.