“Don Matteo”, Nino Frassica perde il gatto: ecco quanto dà di ricompensa

Fonte: IPA Nino Frassica

Gli animali domestici possono diventare dei membri della famiglia a tutti gli effetti, anche se i proprietari sono personaggi del mondo dello spettacolo. E’ quanto dimostra la vicenda di Nino Frassica, che sul set di Don Matteo si è purtroppo ritrovato a vivere una brutta avventura: nel corso delle riprese, infatti, l’adorato gatto dell’attore è scomparso. Deciso a ritrovarlo a tutti i costi, il comico ha ben presto lanciato un appello sui social, promettendo una lauta ricompensa per chi gli restituisca l’amato felino.

L’appello disperato di Nino Frassica

Nino Frassica è attualmente impegnato a Spoleto per le riprese di Don Matteo 14. Un appuntamento particolarmente impegnativo, per far fronte al quale l’attore ha scelto di trasferirsi con la famiglia al gran completo nella cittadina umbra per tutto il tempo di lavorazione. Insieme alla moglia Barbara sono arrivati in città anche gli amati gatti di Frassica, ed è proprio uno dei felini ad aver destato le preoccupazioni del comico siciliano nelle ultime ore: Hiro, questo il nome dell’ animale in questione, è infatti scomparso nella giornata del 26 settembre.

A denunciare la sparizione del gatto sui social è stato proprio Nino, che ha scritto un lungo post in cui spiega quanto accaduto ed offre una lauta ricompensa a chi riuscirà a riportare l’adorato felino a casa: “Il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto, il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5mila euro” recita il post condiviso dall’attore che ritrae il bellissimo gattino. E nella didascalia che accompagna il post il comico spiega: “Per favore contattatemi se doveste avvistarlo o averlo. Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo veramente da stamattina”.

Poche ore dopo, Frassica ha condiviso un aggiornamento, spiegando che l’ultimo avvistamento di Hiro risale alla giornata di ieri “nei pressi della rocca a Spoleto”. Moltissimi i messaggi di solidarietà arrivati dai fan all’interprete di ‘Don Matteo’, che continua a cercare senza sosta l’amato animale.

La scomparsa di Hiro

Hiro, il più piccolo dei tre gatti di Nino Frassica, è un bianchissimo Sacro di Birmania. A dare l’allarme della sua scomparsa ben prima dell’appello social dell’attore era stata la moglie Barbara Exignotis: in seguito all’assenza prolungata del felino, la donna aveva subito avvertito le forze dell’ordine, pensando che qualcuno lo avesse rapito. Tuttavia, nonostante la perlustrazione di diverse pattuglie nei pressi dell’abitazione della coppia, non si è trovata traccia del gatto, motivo per cui l’attore ha deciso di diramare un appello sui social.

Secondo la consorte di Frassica, l’animale potrebbe essersi allontanato volontariamente per poi essere stato avvicinato da qualcuno che abbia deciso di portarlo con sé. La speranza è che, alla luce della mobilitazione di Nino e sua moglie, chi abbia notizie dell’animale si faccia avanti per aiutare a ritrovarlo. In questi giorni, infatti, complici le riprese di Don Matteo, Spoleto è colma di turisti e curiosi, che potrebbero ricoprire un ruolo chiave nel ritorno di Hiro a casa.