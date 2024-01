Va in scena una nuova puntata del giallo, a tratti thriller, che ha come protagonista il gatto Hiro, il cucciolo di Nino Frassica scomparso ormai da tempo. Perduto nel comune di Spoleto, quando l’attore si trovava in città per le riprese di Don Matteo, Hiro è oggi al centro di una battaglia legale che vede la moglie di Frassica accusare i vicini di casa. Accuse che sfociano nelle minacce nel video mostrato dalla trasmissione Fuori dal coro.

La moglie di Nino Frassica si scaglia contro i vicini

La puntata di mercoledì 24 gennaio di Fuori dal coro, programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Mario Giordano, ha mostrato i retroscena più cruenti della controversia in corso tra Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica, e la vicina di casa spoletina, una donna di 88 anni accudita dalla figlia.

Le immagini mostrate durante la diretta mostrano Exignotis scagliare delle pietre contro le finestre dell’anziana e rivolgere alla figlia dure minacce: “La pagherete”. Una volta accortasi si essere ripresa, Exignotis ha proseguito con gli improperi, mostrando il dito medio e urlando volgarità.

La scena mostrata dal video sarebbe solo una piccola parte della violenta discussione avvenuta tra la moglie di Frassica e la figlia della vicina 88enne. Fabrizio Gentili, il legale dell’anziana, ha raccontato alla sezione La Zampa de La Stampa, che tra le parole urlate da Exignotis si è ascoltato: “’Questa vecchia di m**a, ha passato la guerra. Invece di tanti ebrei non potevano deportare lei? A testa in giù, altro che Mussolini, a testa in giù”. Per fortuna, al momento delle urla la signora si trovava in una stanza lontana dalla finestra e non ha sentito le agghiaccianti frasi.

Barbara Exignotis, sotto l’effetto di psicofarmaci e alcol

Se il video è stato mostrato per la prima volta dalla redazione guidata da Mario Giordano, la violenta lite tra Barbara Exignotis e la signora era già finita all’attenzione dei media. In quell’occasione, la moglie di Frassica e la figlia Valentina si erano scusate per le “frasi indicibili” in una diretta Instagram. Exignotis si era giustificata ammettendo di “prendere Xanax e Prozac e di bere birra” per superare il dolore della scomparsa di Hiro.

Sotto il video della diretta, a cui Nino Frassica non ha preso parte, l’attore aveva commentato: “Attente a quello che dite”. Sulla testa delle due donne pesa, infatti, una denuncia per stalking e diffamazione, la stessa accusa che è stata rivolta allo stesso Nino Frassica che, per questo motivo, è finito persino sulle pagine del noto quotidiano britannico The Guardian.

La vicina di casa non è l’unica vittima

A sporgere denuncia per stalking e diffamazione sono stati altri due abitanti di Spoleto, ugualmente disturbati da Barbara Exignotis e dalla figlia Valentina. Si tratta di una coppia di anziani accusati dalle due donne di aver rapito e tenere in ostaggio il gatto Hiro. Per dar fondo alle proprie accuse, le donne hanno più volte fatto irruzione nell’abitazione della coppia e se alla fine hanno lasciato la casa dell’inerme duo di anziani è solo per merito dell’intervento delle forze dell’ordine.