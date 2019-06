editato in: da

Chi è Gaia Lucariello, la donna che ha fatto innamorare Simone Inzaghi? L’ex calciatore, oggi allenatore della Lazio vincitrice della Coppa Italia, ha portato all’altare la bella Gaia il 2 giugno 2018. Tra i testimoni di nozze il fratello Filippo Inzaghi, che allena il Bologna, e l’ex compagna Alessia Marcuzzi, da cui ha avuto il suo primogenito Tommaso (18 anni compiuti il 21 aprile). Gaia e Simone, insieme ad Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, formano infatti una bellissima famiglia allargata: si frequentano spesso, come testimoniano gli scatti sui profili Instagram delle due donne. Sono amiche e insieme hanno più volte trascorso periodi di vacanza inseme.

Bionda, bellissima e amante della moda, la signora Inzaghi è una brillante imprenditrice 35enne, nata a Roma il 26 febbraio 1983. Gaia è riuscita a stregare lo sportivo grazie al suo carattere deciso e alla sua intraprendenza. Per capire qualcosa di più su di lei basti pensare che la scorsa estate è diventata un’eroina nazionale, dopo aver salvato una bambina di nove mesi, mentre si trovava in spiaggia Sabaudia, praticandole la manovra di disostruzione pediatrica.

Dopo la laurea in scienze delle comunicazione, con una tesi sui beni di lusso, la Lucariello ha deciso di esportare in Italia un business che da qualche anno stava facendo impazzire gli Stati Uniti, quello delle “borse in affitto”. Ha così creato un’impresa di successo, che oggi consente a centinaia di ragazze e donne di ogni età, di noleggiare le borse griffate che hanno sempre sognato.

Ad aiutarla in questa impresa non è stato solo Simone Inzaghi, ma anche amiche speciali, come Alessia Ventura, Roberta Ruiu, e soprattutto Alessia Marcuzzi, che ha sponsorizzato il servizio sul suo blog “La Pinella”. Nonostante la conduttrice abbia avuto una lunga relazione (e un figlio) con Simone Inzaghi, i rapporti fra le due sono ottimi. Le donne sono diventate amiche e non è raro vederle insieme su Instagram, in vacanza con tutta la famiglia (allargata) al completo oppure ai compleanni di Mia o Tommaso.

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono conosciuti nel 2010 a casa di amici comuni. Fra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine e nel 2013 la coppia ha avuto un figlio, il piccolo Lorenzo, legatissimo a Mia, la figlia che Alessia Marcuzzi ha avuto da Francesco Facchinetti. A coronare l’amore il 2 giugno 2018 sono arrivate le nozze celebrate a Montalcino, sulle colline senesi, nella chiesa dell’Amorosa. “Tutto l’amore del mondo!!! Auguri Gaia e Simo… che emozione”, è stato l’augurio scritto dalla Marcuzzi su Instagram.