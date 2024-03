Fonte: Getty Images Gaia Bermani Amaral ha sposato Rocco Ricciardulli

Gaia Bermani Amaral ha sposato il suo grande amore, Rocco Ricciardulli. Attrice lei e regista lui, la differenza d’età è soltanto un dettaglio che mai ha influito su una storia che la coppia ha deciso di vivere lontano dalle luci dei riflettori. Un paradosso a ben pensarci, per due professionisti per i quali il set è un po’ l’ambiente naturale. Per l’occasione la sposa ha scelto un abito decisamente particolare, ben lontano dal classico bianco e realizzato appositamente per realizzare il suo sogno.

Gaia Bermani Amaral ha sposato Rocco Ricciardulli

Quello tra Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli è stato un matrimonio sobrio ed elegante, riservato a pochi intimi. Un po’ come la loro storia d’amore che non hanno mai nascosto, ma neanche sbandierato ai quattro venti. L’attrice (ma anche scrittrice e produttrice) originaria di San Paolo in Brasile e il regista hanno ben vent’anni di differenza, a dimostrazione di come l’età sia soltanto un numero.

Da quando si sono conosciuti – galeotto fu il set del film All’improvviso Komir, nel 2016 – la Amaral e Ricciardulli non si sono più separati. Lei era reduce da una storia precedente con lo scrittore Roberto Cotroneo, di lui invece non si è mai saputo molto prima della relazione con l’attrice, lavoro a parte. Proprio il lavoro è qualcosa che hanno più volte condiviso, come quando il marito l’ha diretta nel film Netflix L’ultimo Paradiso, in cui ha recitato al fianco di Riccardo Scamarcio. “Un progetto nato con il mio compagno – aveva detto in un’intervista riferendosi al film -, ci abbiamo messo tre anni a produrlo”.

Dopo tanti anni di sentimenti e passioni condivisi, privatamente e professionalmente, Gaia Bermani Amaral ha finalmente pronunciato il fatidico Sì in una cerimonia civile tenutasi il 26 marzo, come lei stessa ha documentato su Instagram. Impossibile non notare la bellezza della location ma soprattutto della sposa, che ha scelto un abito decisamente particolare e creato apposta per lei.

Gaia Bermani Amaral splendida sposa in verde

Raggiante e bellissima, Gaia Bermani Amaral non ha resistito alla tentazione di condividere con i suoi follower di Instagram le foto delle nozze con l’uomo della sua vita, ma ci piace pensare che parte dell’entusiasmo sia dovuto in parte allo splendido abito che ha indossato per l’occasione.

Una creazione di Atelier Via Donizetti di un bellissimo verde intenso, decisamente lontana dalla classica idea di abito da sposa candido come la neve. Specialmente quando si tratta di nozze civili possiamo sbizzarrirci scegliendo look che rispecchino i nostri desideri e i nostri gusti, anche in merito al colore (sempre più gettonato anche in chiesa, in verità). La Amaral in questo caso ha indossato un abito creato appositamente per lei dai designer dell’Atelier con la supervisione di Antonio Frana, fashion director nonché suo testimone di nozze: un modello essenziale, lungo, con maniche a tre quarti e a campana impreziosito da un velo in pizzo, della stessa tonalità di verde.

Una scelta azzardata? Per alcuni probabilmente sì, ma basta guardare il sorriso dell’attrice per capire come tutto sia stato perfetto. In fin dei conti è questo quel che conta.