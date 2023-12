Gli abiti da sposa più belli del 2003: l’outfit effetto matrioska

Un trionfo di pizzi, ricami ed ampie gonne, ma anche tailleur, dettagli eccentrici e tessuti preziosi: gli abiti da sposa visti in passerella nel 2023 sono variegati ed eterogenei, pensati per accontentare anche le bride to be più esigenti. Tra i più ammirati, l’abito effetto matrioska di Pronovias: al suo esterno sembrava un fiore, ma all’interno racchiudeva una tuta interamente realizzata con tessuto perlato. Ad indossarla, la top model Sara Sampaio.