Come piegare cappotti e abiti lunghi nell’armadio senza sciuparli

I cappotti e gli abiti lunghi occupano davvero molto spazio nell'armadio: ecco alcuni trucchetti per piegarli, facendo in modo che non si sciupino

Fonte: iStock Come piegare cappotti e abiti lunghi

A parte i pochi fortunati che hanno a disposizione una gigantesca cabina armadio, il guardaroba rappresenta una vera e propria sfida per tutti noi. Trovare una sistemazione per ogni capo può essere davvero difficile, e ad ogni cambio di stagione sembra di dover giocare a tetris per poter incastrare tutto ciò che ormai non serve più. Uno dei problemi principali riguarda la lunghezza dei vestiti: capi come i cappotti e gli abiti lunghi toccano inevitabilmente sul fondo dell’armadio, a meno che non si abbia a disposizione uno spazio sufficientemente ampio. In questo modo, è facile che i capi si spiegazzino o addirittura si sporchino – oltre ad ingombrare parecchio. Come fare? Ecco alcuni trucchetti geniali per piegare cappotti e abiti lunghi senza sciuparli.

Perché piegare cappotti e abiti lunghi

Lo spazio a vostra disposizione all’interno dell’armadio è purtroppo limitato, come riuscire a farci entrare tutto? La parola chiave è organizzazione: bisogna trovare un posto per ogni capo, sfruttando gli spazi più piccoli per scarpe e accessori, e pianificando accuratamente il cambio stagione. Naturalmente, anche fare decluttering aiuta moltissimo a tenere in ordine il guardaroba. Eliminare tutto ciò che è rovinato, di taglia sbagliata o che semplicemente non usate mai ci permette di guadagnare spazio prezioso – che magari potrete sfruttare facendo un po’ di shopping, regalandovi una piccola coccola.

Un problema solitamente sottovalutato è quello dell’altezza: alcuni capi, come i cappotti e gli abiti lunghi, occupano molto spazio che potrebbe essere utilizzato per mettere delle mensole dove sistemare altri abiti, o ancora semplicemente per riporre scatole destinate agli accessori o al cambio di stagione. Se appesi in maniera classica, questi capi rimangono a penzolare per tutta la loro lunghezza all’interno dell’armadio. È dunque necessario avere un’asta posizionata in alto, senza niente sotto ad impedire agli abiti di rimanere ben lunghi. In caso contrario, i tessuti si spiegazzerebbero facilmente e potrebbero anche sporcarsi.

Per evitare tutto ciò, potete utilizzare alcuni semplici trucchetti: ci sono delle tecniche per piegare i cappotti e gli abiti lunghi, in modo da riporli comodamente nell’armadio occupando meno spazio. Sono piccole strategie molto utili per chi, come capita a tantissimi, deve sempre lottare con un guardaroba non particolarmente ampio, dove dover sistemare i capi di ogni stagione. Scopriamo come fare.

Come riporre i cappotti e gli abiti lunghi nell’armadio

Fare spazio nell’armadio è una vera e propria missione: scopriamo alcuni trucchetti per piegare i cappotti e gli abiti lunghi, così da non ingombrare eccessivamente. La prima tecnica è facilissima e vi richiederà solamente una gruccia (in legno o in plastica) con la classica barra dove di solito si appendono i pantaloni. Stendete il cappotto o l’abito lungo sul letto, con la parte anteriore rivolta verso l’alto. Stirate bene il capo con le mani, per rimuovere qualsiasi piega. A questo punto, ripiegate le maniche sul davanti in modo che non sporgano dalla sagoma dell’abito.

Il passaggio successivo consiste nel piegare i due lembi del capo verso l’interno, in modo che si tocchino sulla parte superiore dell’abito. Ora potete infilare la parte inferiore del capo nella gruccia, ripiegando il tutto verso l’alto, più o meno ad un terzo dell’abito: non vi resta che piegare ancora una volta verso l’alto, per un altro terzo dell’abito, e poi infilare le spalle della gruccia all’interno di quelle del capo. In pochi istanti, avrete ridotto la lunghezza del vestito o del cappotto di ben due terzi, guadagnando davvero tantissimo spazio.

C’è poi una seconda tecnica, ancora più semplice e veloce. In questo caso, vi serviranno due grucce: una classica per giacche, meglio se con le spalline piuttosto robuste, e una dotata di pinze, usata solitamente per gonne e pantaloni. Anche in questo caso, iniziate stendendo il capo sul letto con la parte anteriore rivolta verso l’alto ed eliminate tutte le pieghe, stirando bene il tessuto con le mani. Infilate la gruccia per giacche all’interno delle spalle dell’abito. Prendete poi la seconda gruccia e pinzate i lembi inferiori del capo.

Per evitare di rovinare il tessuto, potete inserire dei pezzetti di carta forno o dei cartoncini tra l’abito e le pinze della gruccia: questo semplice trucchetto vi aiuterà a proteggere capi delicati come la seta o la lana. A questo punto, sollevate entrambe le grucce e piegate il capo a metà sul davanti, in modo che i ganci degli appendiabiti si sovrappongono. Non vi resta che agganciarli insieme, semplicemente facendo scivolare quello della gruccia con le pinze attorno all’altro. Potete ora appendere il capo nell’armadio: noterete che occuperà molto meno spazio.

Cambio stagione: come sistemare i cappotti

Cappotti lunghi e abiti invernali: con l’arrivo della primavera, questi capi finiscono nell’armadio per moltissimi mesi. Se non avete tanto spazio, dovrete fare il cambio di stagione. Questa è un’ottima occasione per fare pulizia nel guardaroba, piegando i vestiti più grandi e ingombranti. Come fare? Prendete il vostro cappotto (naturalmente lo stesso vale per un abito lungo) e poggiatelo sul letto con la parte anteriore rivolta verso il basso. Stirate ogni piega con le mani e poi iniziate a piegare il capo, proprio come fareste con un maglione.

Prendete dunque un lembo del cappotto e piegatelo sino a metà sulla schiena, ripiegando anche la manica. Ripetete con l’altro lembo del cappotto. Non vi resta che sollevare il bordo inferiore del capo e piegarlo verso l’alto per un terzo, quindi fare la stessa cosa con il bordo superiore, dove c’è il colletto. Avrete un quadrato compatto, che potete riporre nelle scatole dove sistemerete i vestiti per il cambio stagione. Meglio utilizzare, almeno per i cappotti, dei sacchi per abiti: li proteggerà dalla polvere e dall’usura, nonché da eventuali tarme.

Un consiglio in più? Se lo spazio a disposizione è davvero pochissimo, usate dei sacchi sottovuoto: dopo avervi riposto i capi, dovrete soltanto utilizzare l’apposito accessorio per togliere l’aria e ridurre così l’involucro in un pacchettino di piccole dimensioni. Impilateli all’interno di una scatola e avrete guadagnato tantissimo spazio in poco tempo.