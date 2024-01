Cappotti Zara a prezzi folli: i migliori da comprare con i saldi

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock I migliori cappotti Zara da acquistare con i saldi

L’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba? I saldi di inizio anno: sia online che nei negozi fisici, ci sono promozioni assolutamente da non perdere. E visto che ormai ci stiamo addentrando in un rigido inverno, perché non approfittarne per acquistare un bel cappotto che ci tenga caldo per tutta la stagione? Da Zara c’è una scelta davvero incredibile, e i prezzi sono introvabili altrove. Ecco una selezione dei migliori modelli da comprare in saldo.

Cappotti Zara, i modelli migliori per l’inverno

Grazie ai saldi invernali, puoi trovare offerte incredibili per acquistare il tuo nuovo cappotto firmato Zara, un brand che è ormai una garanzia in fatto di eleganza, confort e qualità dei materiali. C’è un’ampia scelta, tra giubbotti imbottiti, cappotti in lana e modelli classici, per chi ama la classe senza tempo delle linee più semplici. E tutti i capi sono a prezzi folli, quindi dovrai affrettarti per non rischiare di perdere un’occasione unica. Vediamo quali cappotti acquistare.

Cappotti in maglia

Se ami la morbidezza di un tessuto caldo a contatto con la pelle, puoi scegliere il cappotto in maglia a coste, un modello elegante e intramontabile: aperto davanti, ha il collo a revers e le maniche lunghe. È realizzato in poliestere e acrilico, materiali super confortevoli ottenuti da plastica riciclata, per fare anche del bene all’ambiente. Oggi puoi acquistarlo a soli 39,95€, con lo sconto del 42%.

Preferisci un modello più caldo per l’inverno? Il cappotto in maglia con chiusura frontale ha il collo a revers e due comode tasche anteriori, molto capienti (perfette per tenere tutto ciò di cui hai bisogno). È molto raffinato, pur nelle sue linee semplici. Il tessuto è in poliestere, acrilico, poliammide e lana, con una buona percentuale di materiale riciclato. Grazie allo sconto del 34%, puoi averlo a soli 32,95€.

Cappotti in lana

Realizzato al 100% in lana Manteco con fodera impermeabile in viscosa, il cappotto lungo stile vestaglia è davvero di tendenza: la chiusura con cintura e la doppia finitura senza cuciture ne fanno un capo alla moda e molto versatile, da abbinare praticamente a qualsiasi look. Disponibile in bianco, è un must have da avere assolutamente (soprattutto in saldo): oggi puoi acquistarlo con il 49%, a soli 89,95€.

Se ami i capispalla in lana, allora lasciati conquistare dalla mantella in maglia, realizzata in lana e acrilico: versatile e abbinabile sia ai look più eleganti che a quelli sporty chic, ha il collo alto e l’orlo asimmetrico. Puoi indossarla in molti modi diversi, per dare un tocco speciale al tuo outfit giorno dopo giorno. E il prezzo è incredibile: oggi è scontata del 50%, e puoi trovarla online a soli 29,95€.

Trench invernali

Il trench è un capospalla che non ha età, ideale anche per l’inverno: il modello slavato, realizzato in filato misto lyocell e lino, è uno dei migliori per ogni stagione. Ha il collo a revers, le maniche lunghe con bottone e due tasche sulla parte anteriore, per offrire il massimo confort. Inoltre l’orlo presenta un elegante spacco posteriore. Affrettati ad acquistarlo: oggi lo trovi a soli 49,95€, scontato del 50%.

Se invece preferisci il denim, il trench oversize di Zara è davvero quello che fa per te: lungo ben sotto il ginocchio, ha il collo a revers e le maniche molto ampie, per una vestibilità super comoda. Le tasche a filetto sulla parte anteriore e lo spacco centrale posteriore sono dettagli che non passano inosservati. Approfitta dell’incredibile sconto del 57% per averlo a soli 29,95€.

Cappotti lunghi

Il cappotto lungo è un’ottima scelta per proteggerti dai rigori invernali, ma quale scegliere? Quello in tessuto misto lyocell e lino è davvero caldo ed elegante, con il collo rotondo a coste e maniche lunghe con cerniera metallica. La chiusura con cerniera e bottoni permette di ripararsi dal freddo, e la vita regolabile con laccio elastico consente una miglior vestibilità. Oggi lo trovi online con il 50% di sconto, a soli 29,95€.

Un altro modello imperdibile è il cappotto lungo con chiusura frontale a doppiopetto con bottoni, collo a revers e maniche lunghe con spalline: è la scelta ideale per impreziosire ogni look più elegante, e le tasche anteriori lo rendono davvero molto comodo. Il tessuto è un caldo lana misto poliestere, con fodera al 100% poliestere. Può essere tuo a soli 59,95€, grazie allo sconto del 25%.

Cappotti bouclé

Divenuto ormai uno stile di grande classe, il tessuto bouclé è un’ottima scelta per il tuo nuovo cappotto: il blazer con collo a revers e le maniche lunghe con spalline è senza dubbio molto elegante e si abbina bene a qualsiasi look. Questo modello ha le tasche sulla parte anteriore e la chiusura frontale a doppiopetto con comodissimi bottoni. Disponibile sia in nero che color kaki, oggi puoi acquistarlo al prezzo incredibile di 45,95€, scontato del 42%.

Se ami un modello un po’ più lungo, il cappotto bouclé con collo a revers e maniche lunghe è quello che fa per te: ha la chiusura frontale con bottoni e comode tasche sulla parte anteriore, per riporre quello che vuoi avere sempre con te. Realizzato al 100% in poliestere, è morbidissimo e tiene un gran caldo: acquistalo subito a soli 29,95€, approfittando dello sconto del 34%.

