Il cappotto bianco di Chiara Ferragni: copia il look con proposte low cost

Chiara Ferragni si prepara all'inverno con un bellissimo cappotto bianco, che impreziosisce un look davvero di tendenza: ecco come imitarlo

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: IPA Chiara Ferragni, come imitare il look autunno-inverno

Imprenditrice digitale e non solo: Chiara Ferragni è una vera e propria fashion influencer, e con i suoi post su Instagram ci offre tantissimi spunti per look sensazionali. Ora che l’autunno è arrivato, è esplosa la cappotto-mania. La Ferragni ha già sfoggiato numerosi modelli tutti da imitare, ma quello che senz’altro colpisce di più è il bellissimo cappotto bianco indossato solamente qualche giorno fa, in abbinamento ad un outfit perfetto per affrontare i primi freddi della stagione. Scopriamo come copiare il suo look con proposte low cost.

Chiara Ferragni, il cappotto bianco

Con l’arrivo dell’autunno, Chiara Ferragni ha rispolverato alcuni splendidi look adatti alla stagione fredda. Su Instagram, ad aver conquistato i fan è soprattutto l’outfit caratterizzato da un meraviglioso cappotto bianco con fiore sul petto, un (quasi) total white impreziosito da un tocco di colore dato dalla borsa. Si tratta nientemeno che di una Louis Vuitton in edizione speciale, un pezzo unico realizzato a mano dall’artista malawiana Billie Zangewa, che ritrae un uomo intento a tuffarsi in un mare d’acqua turchese. Imitarla è un’impresa davvero titanica, ma il resto del look si presta perfettamente ad una “rivisitazione” low cost.

A partire proprio dal cappotto, che puoi trovare online ad un prezzo inferiore ai 100 euro: come quello di Jophy & Co, l’ideale per un inverno di tendenza. È un modello lungo e abbastanza ampio, a doppiopetto, con fodera interna per proteggere dal freddo e tasche dal taglio obliquo. Disponibile in bianco ottico, ha due grandi bottoni neri che spezzano il total white, segnando il punto vita.

Cappotto bianco Jophy & Co Un modello dalla vestibilità ampia, con grandi tasche e dal tessuto morbido

Molto bello è anche il modello proposto da Grace Karin: si tratta di un cappotto lungo con scollo a bavero, dal tessuto morbido e confortevole, che tiene molto caldo anche in inverno. Non ha bottoni a chiuderlo, quindi è un capo ideale da sfruttare nelle occasioni speciali, per lasciare in vista un outfit più prezioso.

Offerta Cappotto bianco Grace Karin L'ideale per un'occasione speciale, elegante e versatile

Se cerchi un modello più elegante, allora il cappotto di Sisley è quello che fa per te: dalle linee semplici e con collo a revers, ha due comode tasche laterali e grandi bottoni neri. Esternamente è realizzato in poliestere e lana, così da essere più caldo e resistente alla pioggia, mentre la fodera interna è in poliestere e viscosa. È super caldo e davvero perfetto per le giornate invernali.

Cappotto bianco Sisley Un modello elegante e caldissimo, per affrontare l'inverno senza paura Il cappotto lungo di Leif Nelson è elegante e raffinato: ha il collo con revers e una comoda cintura da stringere in vita, oltre a due tasche oblique laterali. È realizzato con materiali di alta qualità, che lo rendono morbidissimo e caldo, anche per l’inverno. Inoltre è molto versatile, perché si abbina bene ad un look più elegante o a quello più sportivo. Cappotto bianco Leif Nelson Il cappotto perfetto da indossare tutti i giorni, caldo e comodo

La spilla a fiore

Il cappotto bianco sfoggiato da Chiara Ferragni ha un bellissimo fiore in tessuto sul lato sinistro, all’altezza del petto. Puoi imitarlo con una spilla floreale, per impreziosire il tuo nuovo cappotto: quella di Meilliwish è davvero elegante, realizzata in tessuto morbido e setoso. Non troppo grande e “impegnativa”, può essere usata anche come fermaglio per capelli. È davvero versatile!

La spilla Mecool è senza dubbio molto elegante: realizzata in metallo bianco, è impreziosita da cristalli di vetro che donano un tocco di luce ad ogni outfit. È una scelta raffinata, anche per le sue piccole dimensioni che ben si addicono ad ogni tipo di cappotto o giacca. Indossala in un’occasione speciale per essere sicura di conquistare sguardi ammirati.

Spilla a fiore Mecool Realizzata in metallo e cristalli di vetro, è una spilla elegante e versatile

Il maglioncino bianco

Per completare il look total white di Chiara Ferragni, manca un bel maglioncino bianco. Quello di Zaful è caldissimo e molto elegante: realizzato in poliacrilico, comodo e morbido da indossare, ha il collo alto e le maniche con polsino stretto. Inoltre è corto in vita, proprio come quelli che indossa spesso l’influencer.

Maglioncino bianco Zaful Un capo morbido ed elegante, perfetto per ogni occasione

Se preferisci un modello un po’ più lungo in vita, il maglioncino bianco di Amazon Essentials è davvero un must have per la stagione invernale. Realizzato con filato leggerissimo, risulta molto morbido e al tempo stesso caldo. È inoltre a girocollo e ha maniche piuttosto strette, rimanendo quindi ben aderente al corpo.

Maglioncino bianco Amazon Essentials Un must have per l'inverno: il maglioncino bianco è morbidissimo e molto caldo

I jeans larghi

Chiara Ferragni ha scelto un look comfy e al tempo stesso estremamente versatile, impreziosito dal suo bellissimo cappotto bianco. Non potevano mancare dei jeans larghi, comodi da indossare in ogni occasione: come quelli di Wrangler, un modello straight a vita alta che si addice perfettamente ad ogni tipo di silhouette. Disponibili in tre diversi colori, sono realizzati in materiale di alta qualità e sono super resistenti.

Jeans straight Wrangler Confortevoli ed eleganti, sono un capo immancabile in ogni armadio

Tra i capi più versatili di sempre, ci sono i jeans straight di Only: sono a vita alta, realizzati con tessuto morbidissimo ed elastico, quindi sembra quasi di non averli addosso. La gamba ampia non stringe ed esalta qualsiasi fisico, oltre ad essere estremamente confortevole.

Jeans straight Only I jeans da avere assolutamente, per ogni occasione

I mocassini neri

Infine, ecco i mocassini neri perfetti per imitare il look di Chiara Ferragni: quelli di Dream Pairs hanno la tomaia lucida e e una suola robusta, inoltre hanno linee semplici ed eleganti che li rendono ideali per ogni tipo di outfit. I mocassini dalla punta tonda sono comodissimi per camminare, grazie anche ad una soletta in schiuma PU che garantisce un appoggio morbido.

Mocassini neri Dream Pairs Scarpe perfette per tutti i giorni, di un bel nero brillante

Un modello decisamente più originale è quello proposto da Queen Helena: sono mocassini neri con tomaia in ecopelle, dal design minimalista e molto elegante. Sono impreziositi da dettagli in oro e hanno un tacco ampio di 5,5 cm, comodissimo in ogni occasione. È la scelta più raffinata per un look di tutti i giorni o per un evento speciale.

Mocassini neri Queen Helena Mocassini eleganti con dettagli in oro e tacco ampio

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram