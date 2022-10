Tutte pazze per i mocassini: ecco i modelli da scegliere per imitare le star

Fonte: Getty Images I mocassini sono sempre più di tendenza tra le star

Se per questo autunno sei in cerca di comodità e stile per quanto riguarda il mondo delle scarpe, allora puoi dare una sbirciata all’armadio delle celebs e prendere spunto da loro. Guardando i piedi delle star ti sarai accorta che la calzatura che domina in assoluto è il mocassino che nella sua versione classica o rivisitata ha in serbo per te outfit glamour e contemporanei.

Un grande classico che si è saputo sempre reinventare

Presi in prestito dall’armadio di lui, i mocassini hanno un’origine antica, per alcuni bisogna tornare addirittura fino ai nativi americani, è solo negli anni ’20 del ‘900 però che diventano il simbolo degli studenti dei college inglesi. Ma la combo loafers più calzino bianco, che ha sdoganato la calzatura facendola diventare la scarpa per tutti, arriva direttamente dagli anni ’50.

Passata indenne nei decenni successivi sono gli anni ’80 a far ritornare in voga la calzatura associata al calzini, indelebile nella memoria di tutti il Moon Walk di Michael Jackson con il mocassino in bella vista. Ma è da qualche mese che attrici e top model sono tornate ad indossarli e non riescono davvero più a farne a meno! Compagni fedeli di questo autunno possono essere abbinati con qualsiasi capo d’abbigliamento, basta solo trovare il proprio stile.

Dal look cool a quelli ricercati e per tutti i giorni abbiamo selezionato per te alcuni modelli, vediamo come abbinarli per essere glamour anche in ufficio.

Il mocassino 2.0

Quando si pensa ai mocassini la prima immagine che viene in mente sono quelli con l’iconica mascherina. Ma nella versione 2.0 sono stati rivisitati per diventare una delle calzature più contemporanee. Il modello con un leggero rialzo è il giusto compromesso se vuoi una calzatura bassa, ma nello stesso tempo comoda. La suola track (ampia, in stile carro armato che ricorda tanto quella degli anfibi) ti regala almeno 2-3 centimetri di assoluta comodità.



Mocassini lucidi Bata Il mocassino classico rivisitato per uno stile contemporaneo

Come abbinarli per un look casual rock

I mocassini non sono solo eleganza e stile formale, possono essere abbinati anche a un paio di jeans Wide Leg (leggermente a campana ma larghi alle cosce) e di tendenza negli ultimi anni sono ideali per creare un look fatto di contrasti. La fonte di ispirazione per questo stile è Hailey Bieber, la modella statunitense non passa di certo inosservata con il suo outfit rock completato da un giubbino in pelle per un risultato davvero d’effetto ideale per il tempo libero.

Un dettaglio che fa la differenza

Non c’è dubbio che i mocassini con platform sono il must have in questa stagione, infatti, questo modello con suola chunky in gomma ne è la conferma. Ma l’autunno è anche la stagione in cui si deve essere luminose per contrastare il grigiore delle giornate, allora la catena in oro sulla mascherina è il dettaglio per brillare e per essere sempre eleganti.



Mocassini Dream Pairs Per brillare anche nelle grigie giornate autunnali

Eleganti con ironia

Ci sono capi presenti in ogni guardaroba, in particolare in quello delle star come i mocassini e il completo giacca e gonna. Per essere sempre attuali come la super modella Elsa Hosk, la versione del tailleur in rosa abbinata a loafers con calzino bianco fino alla caviglia, è super chic e di sicuro non puoi non prendere nota.

Fonte: Getty Images

Il classico che non tramonta mai

Hanno uno stile essenziale, con colori classici impreziositi da dettagli sobri: questi mocassini sono semplici perfetti per molteplici tipi di outfit da giorno. Il modello realizzato a mano con materiali di qualità esprime la ricerca dell’eccellenza e delle perfezione di chi li indossa.



Clarks Griffin Kilt Mocassini semplici impreziositi da dettagli sobri

Impossibile rinunciare allo stile preppy

Se lo stile preppy è il tuo mantra e prediligi capi dal taglio femminile ma con dettagli contemporanei allora le star che possono ispirare il tuo look sono Nicole Kidman o Reese Witherspoon. Entrambe le attrici hanno deciso di puntare tutto sull’accoppiata vincente jeans-loaffers da abbinare a un semplice pullover con scollo a V e nelle giornate più fredde il look può essere completato da un trench per rimanere al caldo ed essere pronta ad affrontare gli impegni di lavoro con stile.

Fonte: Getty Images

Essenziali e con stile

Nero, marrone o lucido: il mocassino classico non ha nulla da invidiare a quelli rivisitati, al contrario permette di sbizzarrirti con gli outfit e ricreare uno stile davvero unico. Il modello realizzato in pelle, con suola bassa assicura il massimo della comodità e nello stesso tempo ti regala uno stile a dir poco raffinato. Perfetto da indossare dalla mattina alla sera, la qualità dei materiali ti permette di vivere serenamente ogni giornata, anche quella più intensa e ricca d’impegni.



Offerta Clarks Hamble Loafer Materiali di qualità per il massimo del confort

Contrasti ed eleganza tutto in un outfit

Se stai pensando che il modello classico può dare vita solo a look insipidi e senza personalità, ti sbagli di grosso, soprattutto se prendi spunto da Zoë Kravitz che quando si parla di stile è un vero e proprio punto di riferimento. Il suo look sempre ispirato al mondo dello street style, non può fare a meno della scarpa di tendenza per eccellenza. Ma per renderla davvero attuale gioca sui contrasti, infatti l’attrice decide di abbinare le loaffers a un paio di pantaloni a quadri, un cappotto color cammello e una maglia arancione, tutte nuance che richiamano l’autunno.

Fonte: Getty Images

Mocassini a punta

I mocassini sono scarpe spesso identificate con un look maschile e se anche tu ami questo stile puoi scegliere il modello a punta che addolcisce la calzatura da uomo e nello stesso tempo rende il piede più lungo e affusolato. Questo tipo di modello disponibile in differenti colori per abbinarsi ad ogni gusto e outfit è la combinazione perfetta per chi non rinuncia mai ai pantaloni slim o chino e dare quel tocco in più allo stile di tutti i giorni.



Offerta Mocassini Tamaris Il modello perfetto per rendere il piede lungo e affusolato

Il college look è intramontabile

La prima cosa che viene in mente quando si pensa ai mocassini sono le calzature che andavano a completare le divise degli studenti del college. Chi lo ha detto che non puoi ricreare lo stesso outfit, ma con una tendenza urban? Pensi sia impossibile? No se ti lasci ispirare da Olivia Palermo. L’attrice e modella statunitense quando si tratta di look è sempre una fonte di ispirazione e in questo caso vuole puntare tutto su un abbinamento semplice ma d’effetto. Cardigan e pantaloni gessati in un attimo fanno subito British e chic soprattutto perché il modello a punta dona slancio ed eleganza alla figura.



Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram