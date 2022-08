Il segreto per idratare i ricci? È la crema per capelli che usa Nicole Kidman

Fonte: Getty Images Gli iconici capelli ricci di Nicole Kidman

Tra le attrici di Hollywood più apprezzate, Nicole Kidman è amata anche per i suoi capelli ricci, morbidi e setosi. Se stai pensando che dietro a questo risultato ci siano prodotti costosi e irraggiungibili, non è così. L’attrice australiana, che recentemente è tornata alla ribalta sul piccolo schermo grazie al grande successo della serie tv “The undoing”, riesce a ottenere un look definito senza il fastidioso effetto crespo grazie alla crema Moroccanoil.

L’olio di Argan è l’ingrediente che rende irresistibili i capelli

La crema Morroccanoil è l’alleato indispensabile se vuoi ottenere un’acconciatura perfetta in casa, tutto merito dell’olio di Argan, ricavato dai semi di una pianta che cresce in Marocco, che con i suoi acidi grassi e antiossidanti nutre i capelli e ne previene l’invecchiamento. Non solo, è utilissimo per favorire la ricrescita, oltre che un’arma segreta in più per combattere le tanto temute doppie punte. La tua chioma non apparirà soltanto in salute, visto che la crema styling idratante Moroccanoil, ricca appunto di olio di Argan, ti aiuterà a contrastare la secchezza e la disidratazione e avrai capelli sempre con la giusta tenuta. Ti accorgerai subito di quanto i tuoi ricci saranno facili da pettinare e soprattutto da districare.



Offerta Crema idratante capelli ricci Moroccanoil Il prodotto indispensabile per una chioma morbida e ricci definiti

Una crema idratante facile da applicare

I capelli ricci sono belli, ma difficili da gestire e Nicole Kidman, vera e propria regina dei cambi di stile, non può che essere l’esempio da cui trarre ispirazione per avere una capigliatura invidiabile. Anche se l’attrice australiana ha sfoggiato spesso tagli corti, lisci o con onde morbide non solo sui red carpet ma anche nelle sue apparizioni cinematografiche, è quando sceglie di adottare i capelli ricci naturali che esprime il massimo della sua eleganza. Per ottenere il suo stesso risultato, basta applicare una o due dosi di crema Moroccanoil sui capelli umidi, da metà lunghezza alle punte, subito dopo lo shampoo e il balsamo.

Puoi scegliere di asciugare con il phon oppure prendere esempio da Nicole Kidman che preferisce l’asciugatura naturale. Per eliminare l’effetto crespo, poi, puoi utilizzare quotidianamente la crema styling idratante sui capelli asciutti che oltre ad essere luminosi e brillanti, saranno anche profumati grazie alla piacevole fragranza di ambra speziata e muschio con sentori floreali.

La beauty routine di Nicole Kidman

Icona di bellezza, ammirata in tanti film e serie televisive che l’hanno fatto diventare un punto di riferimento per quel che riguarda il look, Nicole Kidman ha prestato sempre una grandissima attenzione alla cura dei propri capelli, uno dei tratti distintivi del suo stile inconfondibile.

Nella sua skincare, infatti, non mancano mai prodotti a base di vitamine, come gli integratori, a cui non rinuncia mai per mantenere in salute la sua chioma, ma anche unghie e pelle. Inoltre, Nicole Kidman è una vera e propria patita dei prodotti naturali per la cura del proprio corpo, capelli in primis. Ecco perché nel suo beauty non manca mai la crema idratante Moroccanoil, che oltre ad essere il must have per capelli ricci, rispetta l’ambiente e il pianeta con ingredienti naturali: è il prodotto immancabile per ricci ben definiti e dall’effetto wow, senza dimenticare la sostenibilità.



