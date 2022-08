La nuova Nicole Kidman, a 55 anni si trasforma. Il fisico incredibile (con parrucca rossa)

Fonte: IPA Nicole Kidman divina in passerella con Kim Kardashian e Naomi Campbell per Balenciaga

Spettacolare: Nicole Kidman a 55 anni si è trasformata stravolgendo il proprio look. Capelli lunghi, che sono di quel rosso ramato che ne ha contraddistinto l’aspetto per gran parte della sua carriera, e un fisico incredibile. Ma di che cosa si tratta? Di una copertina su cui l’attrice è apparsa con un aspetto diverso dal solito. E non per la bellezza, perché Nicole Kidman – è evidente – è ancora splendida, ma perché ha mostrato una forza e un fisico inediti.

Nicola Kidman, il nuovo look a 55 anni (ma ha una parrucca)

Nicole Kidman grintosa, bellissima e molto “girl power”. L’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti del servizio per la rivista Perfect Magazine, che la vedrà in copertina come si vede sull’account del magazine. Una foto in cui l’attrice si mostra con un nuovo look, che stravolge completamente quello con il quale siamo stati abituati a vederla negli ultimi anni: capelli biondi, outfit eleganti, aspetto etereo.

Dimentichiamoli, almeno per il momento, perché Nicole Kidman è una trasformista: lo ha dimostrato cambiando più volte aspetto nei suoi film e lasciando senza parole (indimenticabile la sua interpretazione di Virginia Wolf in The Hours, ruolo che le è valso la vittoria del Premio Oscar come migliore attrice protagonista).

Questa volta ha posato indossando una gonna cortissima e un top attillato, ma non è tanto il look a lasciare senza fiato, quanto il fisico tonico e perfetto dell’attrice.

Muscoli in bella vista e tanta determinazione nello sguardo: gli scatti restituiscono un corpo allenato, molto sportivo e perfetto. A completare lo stile grintoso una lunga parrucca rossa, con frangia all’altezza del mento. Un colore di capelli che ricorda molto gli esordi della sua carriera.

La foto fa parte di un servizio che l’attrice ha – in parte – mostrato attraverso un post sul suo profilo Instagram, scatti pieni di grinta e sensualità. Tutte le foto si potranno ammirare sul prossimo numero di Perfect Magazine che racconterò le maggiori icone della cultura pop. Dietro la macchina fotografica Zhong Lin che, con i suoi scatti, ha immortalato una versione pazzesca e inusuale di Nicole Kidman. Foto in cui non dimostra i suoi 55 anni, ma che sebrano anche essere una celebrazione della forza femminile.

Nicole Kidman, non solo cinema

E si portrebbe proprio affermare non solo cinema quando si parla di Nicole Kidman perché, oltre alla recitazione, nella sua carriera si è prestata anche per altro. Negli ultimi mesi, ad esempio, si è dedicata moltissimo al mondo della moda. Basti ricordare che è stata in copertina su Vanity Fair, anche in quel caso indossando un look incredibile, e ha preso parte alla sfilata haute couture di Balenciaga durante la Settimana della Moda di Parigi. In quella occasione, insieme ad altri grandi nomi del mondo dello spettacolo e della moda, aveva affrontato con una grinta invidiabile la passerella indossando un abito argento.

La dimostrazione che la bellezza non ha età e che, anzi, il tempo può rendere ancora più affascinanti. E non è solo Nicole Kidman a dimostrarlo, ma anche tante altre donne che fanno parte del mondo dello spettacolo. Attraverso il loro aspetto, come dimenticare ad esempio gli splendidi scatti in costume di Demi Moore, ma anche con le parole: basti pensare a quelle condivise da Alba Parietti che ci ricordano che “l’età è solo un’invenzione”.

E Nicole Kidman, nel servizio e nella copertina realizzati per il terzo numero di Perfect Magazine, è l’essenza stessa di questo pensiero.