“L’età è solo un’invenzione”: Alba Parietti, bellezza al naturale su Instagram

Fonte: Instagram Alba Parietti selfie al naturale: una lezione sul tempo che passa

“L’età è solo un’invenzione”, parola di Alba Parietti. Per la conduttrice proseguono le vacanze a Ibiza, come sempre al fianco del compagno Fabio Adami, ma tra un tuffo in spiaggia e una cena in compagnia non perde occasione per lasciarsi andare a qualche riflessione più profonda. Su tutte ne spicca una sul tempo che in breve ha collezionato tantissimi tra like e commenti, complice la bellezza delle sue parole ma soprattutto quella del suo volto maturo e al naturale, che sfoggia con orgoglio in un primo piano che ne celebra ogni segno e cambiamento. Perché non c’è cosa più bella che accogliere le nostre “imperfezioni”, vivendo con lo stesso entusiasmo di sempre. Anche a sessant’anni.

Alba Parietti, una lezione di vita sul tempo che passa

Oltrepassata la soglia dei sessant’anni è naturale riflettere sul tempo che si è vissuto, così come su quello che resta. Fino a non molto tempo fa per le donne l’età che avanza era da considerarsi come una “croce”, un punto di non ritorno che – una volta raggiunto – avrebbe segnato la fine di tutto. Ma sappiamo che non è così e lo sa bene anche Alba Parietti che a 61 anni continua a essere splendida, di una bellezza che non è soltanto quella lampante del suo volto maturo e senza trucco, ma che è soprattutto quella dell’anima.

E la sua continua a essere l’anima di una ragazzina, capace di godersi ogni momento proprio come ha sempre fatto. Le sue vacanze a Ibiza ne sono un esempio, una collezione di momenti divertenti e spensierati che ci restituiscono la dimensione di una donna che è consapevole della propria età ma che, al contempo, proprio per questo motivo sa di non poter perdersi neanche un attimo di gioia.

In ultimo la splendida Alba ha condiviso un selfie al mare, bellezza al naturale senza tempo e intensa come poche, affidandosi alle parole del filosofo e amico Luciano De Crescenzo, venuto a mancare nell’estate del 2019: “Il tempo è come una linea. Se vivi senza emozioni, quella linea è retta, pertanto la tua età corrisponde esattamente agli anni che hai trascorso su questa Terra. Ma se lo vivi con emozione quella linea non è retta, perché è un continuo salire e scendere, salire e scendere. In questo modo, potresti essere su questa Terra da sessant’anni ma la tua età potrebbe essere rimasta ancora molto indietro, perché la linea del tuo tempo si è piegata su se stessa, rifiutandosi si seguire quella retta del tempo. D’altronde, l’età, proprio come il tempo, è solo un’invenzione. Ciò che più conta è vivere al massimo delle nostre possibilità il tempo che abbiamo a disposizione”.

Alba Parietti splendida a 61 anni: l’amore per Fabio e i nuovi progetti

Mordere la vita e viverla “al massimo delle nostre possibilità”, una bella lezione quella di Alba Parietti che vale per tutte noi, qualunque sia la nostra età anagrafica. Del resto conta ben poco: l’età vera è quella che ci sentiamo dentro e dovremmo goderci quel continuo “salire e scendere” che è il sale delle nostre emozioni. La vita della conduttrice ne è un lampante esempio, lei che proprio adesso ha ritrovato l’amore al fianco di Fabio Adami: “Dopo la morte dei miei [proprio qualche giorno a ha ricordato papà Francesco, ndr], ho pensato che nessuno mi avrebbe più fatto sentire così amata”, aveva scritto in occasione del suo 61esimo compleanno. Ma la vita ti sorprende e tu, in tutta risposta, devi lasciarti andare “Senza paura di cadere perché hai delle braccia forti che ti sorreggono e che l’uomo che ti ama ti protegge dal mondo oltre che da te stessa“.

E se la vita sentimentale di Alba Parietti va a gonfie vele, pare che la stessa sorte tocchi a quella professionale. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, tornerà al timone di un programma nuovo di zecca che andrà in onda su Rai 2 e sul quale il direttore della rete Stefano Coletta starebbe scommettendo parecchio. Un grande evento per Alba che, a eccezione della presenza negli studi TV come ospite e opinionista, torna alla conduzione in prima serata dopo ben 15 anni.