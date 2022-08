Alba Parietti, dopo l’amore torna in tv: dove e quando la vedremo

Fonte: ANSA Alba Parietti conduce "Non Sono una Signora" in prima serata su Rai 2

Novità in vista per Alba Parietti. Dopo aver ritrovato l’amore al fianco di Fabio Adami e un’estate a suon di mare e look favolosi, per la conduttrice si si preannuncia un autunno speciale: ci sarà lei, infatti, al timone dello show di Rai 2 Non Sono una Signora, programma fortemente voluto da Stefano Coletta e che porterà per la prima volta sulla tv pubblica il mondo delle drag queen. Un grande ritorno alla conduzione in prima serata dopo ben 15 anni.

Alba Parietti torna in tv con “Non Sono una Signora”

Stando a quanto riporta DavideMaggio.it, Alba Parietti condurrà lo show Non Sono Una Signora dal 7 novembre al 5 dicembre: “Possiamo annunciarvi in anteprima che la conduzione di Non Sono una Signora è stata affidata ad Alba Parietti che torna così alla bramata conduzione di uno show tutto suo”, si legge sul sito. Il programma andrà in onda su Rai 2 ed è una scommessa su cui sta fortemente puntando il direttore Stefano Coletta, ben lieto di portare sul piccolo schermo quella che ha definito una “operazione di libertà”.

E in effetti si tratta di un’operazione importante, visto che per la prima volta il mondo delle drag queen avrà una prima serata tutta per sé sulla televisione pubblica. Cosa che accade già da tempo in altri Paesi, come la Francia e il Regno Unito, e che si preannuncia già un successo.

Sulla scia de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, Non Sono una Signora riprende il medesimo meccanismo del rodato show di Rai 1: alcuni volti noti dello spettacolo (e non solo) si sfideranno a suon di performance canore e danzanti e, aiutati da un team di esperti del make up e dello styling, si caleranno nei panni di una drag queen. In studio sarà presente una giuria (di cui ancora non si conoscono i membri) che, puntata dopo puntata, dovrà cercare di capire chi si cela sotto quegli scintillanti panni.

Le parole di Alba Parietti su Instagram

La notizia al momento resta solo un’indiscrezione, ma alcune frasi pronunciate da Alba Parietti nelle storie di Instagram lascerebbero intendere che ci sia qualcosa di vero. La conduttrice e opinionista, in viaggio verso Forte dei Marmi, ha parlato di “grandi sorprese”, aggiungendo poi una riflessione piuttosto vaga, ma che potrebbe essere una velata conferma: “Chi lo sa, la vita riserva sempre un sacco di sorprese. La vita è sempre quel che ti succede mentre sei impegnata a fare altre cose e ti stupisce sempre”.

Intanto la splendida Alba si gode l’ultimo mese di vacanza, che ha trascorso in gran parte a Ibiza (dove prevede già di tornare) al fianco del compagno, Fabio Adami, con il quale sta vivendo una intensa e dolce love story, a di amiche e amici di una vita. L’estate perfetta, è proprio il caso di dirlo. L’amore ritrovato, una forma impeccabile e quel piglio da ragazzina frizzante e irriverente (come dimenticare il suo look super rock sfoggiato qualche giorno fa) che non la abbandona mai, neanche a 61 anni appena compiuti. La Parietti è una vera forza della natura e del suo ritorno in tv nelle vesti di conduttrice non potremmo che essere entusiaste.