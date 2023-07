Alba Parietti compie 62 anni: festa a sorpresa (ma senza il fidanzato)

Fonte: IPA Alba Parietti, i 10 look più sensuali della tv italiana

Una domenica speciale per Alba Parietti che il 2 luglio compie 62 anni, ma altrettanto speciale è stata la serata precedente. Come lei stessa ha rivelato su Instagram, le sue più care amiche hanno deciso di organizzare per lei una festa a sorpresa in un luogo magico. La conduttrice era splendida nel suo abito monospalla e il sorriso sfoggiato negli scatti condivisi dona l’esatta misura di tutto il suo entusiasmo. Ma l’assenza del fidanzato Fabio Adami si è fatta sentire.

Alba Parietti festeggia 62 anni a Ibiza

Non c’è regalo più bello di una serata in compagnia delle amiche e degli amici più cari e Alba Parietti lo sa bene. La conduttrice di Non sono una Signora, nuovo show finalmente in onda su Rai 2 dopo mesi di rinvii, non perde mai occasione per condividere i momenti trascorsi proprio insieme a loro, ma stavolta il motivo è più che valido: Alba ha compiuto 62 anni il 2 luglio e le amiche hanno deciso di organizzarle una festa a sorpresa.

Come lei stessa ha spiegato in un breve video, aveva intenzione di festeggiare il compleanno il prossimo 6 luglio, come tutti gli anni, insieme al fidanzato Fabio Adami e agli amici a Roma e mai si sarebbe aspettata un “cambio di programma” del genere. La conduttrice è volata a Ibiza dove ad attenderla c’erano volti noti e meno noti – come la splendida Marcella Bella -, un suggestivo giardino fiorito e l’immancabile torta di compleanno.

L’abito monospalla, una cascata di luce e trasparenze

“Ci vuole veramente coraggio ad affrontare questo compleanno”, ha ironizzato. È pur vero che 62 anni sono un bel traguardo, ma è innegabile che per alba Parietti sembra che il tempo si sia fermato. Al netto degli (immancabili) leoni da tastiera sempre pronti ad additare sia lei che il fantomatico chirurgo plastico che le avrebbe cambiato i connotati – ai quali risponde spesso giocando con i filtri sui social -, la conduttrice non ha mai perso il suo fascino e vola alto sulle critiche con consueta leggerezza.

Alba ci ha sempre deliziato con look eleganti e spesso audaci, ma per festeggiare il compleanno ha scelto un abito tra i più belli che ha sfoggiato ultimamente. Si tratta di un modello monospalla in grigio antracite, ricoperto da una cascata di paillettes. Luminoso e trasparente quanto basta, è perfetto per mettere in risalto la silhouette della conduttrice che non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani.

Alba Parietti, l’assenza del fidanzato Fabio Adami

La festa è stata grandiosa e non sono mancati gli auguri a mezzo social, primi fra tutti quelli del figlio Francesco Oppini che le ha dedicato Portami a ballare, splendido brano che Luca Barbarossa ha dedicato proprio alla sua mamma. E non sono mancati anche quelli del fidanzato Fabio Adami, grande assente alla festa.

Inevitabile sentirne la mancanza in un giorno tanto speciale, ma la forza del loro amore supera ogni confine. Come la stessa conduttrice ha documentato tra le storie di Instagram, il suo Fabio ha cercato di accorciare le distanze “sintonizzandosi” più volte con lei in videochiamata. Un modo per essere vicini nonostante tutto: “Sempre e comunque insieme (…). Tu ci sei sempre per me”, ha scritto.