Alba Parietti, niente nozze con Fabio Adami: la confessione sulla loro storia

Alba Parietti si è confessata al Corriere della Sera, in una lunga intervista dove ha parlato degli esordi della sua carriera e dei suoi più grandi amori. Tra questi c’è ovviamente Fabio Adami, l’uomo che da qualche tempo le ha fatto ritrovare il sorriso e la serenità. A quanto pare però, dopo tante indiscrezioni, la coppia non convolerà a nozze: a svelarlo la stessa showgirl, spiegando i motivi dietro questa scelta.

Alba Parietti e Fabio Adami, niente nozze: i motivi

Che il loro amore sia forte e solido non c’è dubbio: Alba Parietti e Fabio Adami sono sempre più innamorati e la loro storia procede a gonfie vele. Lo dimostrano i numerosi post della soubrette su Instagram, che lasciano intravedere una grande intesa e tanta complicità.

Sebbene in passato abbia più volte parlato del coronamento del loro sogno d’amore con delle nozze da favola, Alba Parietti questa volta è tornata sui suoi passi, lasciandosi andare a una confessione inaspettata. La showgirl infatti, durante una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato dei grandi amori della sua vita, tra cui ovviamente Fabio Adami, l’uomo che negli ultimi mesi ha saputo ridarle la speranza nell’amore, quando ormai il suo cuore sembrava rassegnato alla solitudine.

Parlando quindi della sua storia con l’imprenditore, ha dichiarato che per loro non ci sarà nessun matrimonio. “Non sarò più una signora, non mi sposerò con Fabio“, ha svelato Alba Parietti. È stata lei stessa a spiegare i motivi di questa scelta: “Ho incontrato l’uomo giusto, per gioco mi chiama “la definitiva”. Mi piace il termine fidanzata, cerco l’emozione che mantiene viva la passione. Ha due ex mogli con cui vado d’accordissimo”.

Alba Parietti, un amore che non ha bisogno di contratti

“Lui è stato ciò che non ti aspetti in un momento in cui sei già appagata”: così Alba Parietti aveva definito l’amore con Adami, quando ospite a Verissimo raccontò della sua rinascita al fianco di un uomo che ha saputo abbattere tutte le sue resistenze.

“Sto vivendo la parte più bella della mia vita. Mi è successo e non ci avrei mai creduto, ma a 60 anni è arrivato l’amore che sogni tutta la vita“, aveva rivelato nel salotto di Silvia Toffanin. Anche in quella occasione aveva parlato di nozze: “Abbiamo un’età in cui il matrimonio è una bellissima festa, che sicuramente faremo”.

Poi in una vecchia intervista al Corriere, i due avevano fatto chiarezza sul loro rapporto e sull’intenzione di pronunciare il fatidico sì: “Abbiamo un rapporto così importante che è come fossimo già sposati”, aveva risposto Adami. La soubrette, invece, aveva detto: “Magari faremo una festa di non matrimonio, come Berlusconi”.

Nozze o non nozze, è chiaro che il sentimento che lega Alba Parietti all’imprenditore è forte e profondo e non ha certo bisogno di contratti o anelli per sancirlo: “Quando arriva quell’amore che pensavi non esistesse, non avrai nessuno stato di confusione ti arriverà diritto il cuore ogni secondo, ti farà sentire la sua presenza, con fatti, ti darà certezza anche quando è lontano”, aveva scritto qualche tempo fa su Instagram.