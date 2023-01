“Verissimo”, Alba Parietti e il legame con Fabio Adami: “Il nostro amore scritto nel destino”

Silvia Toffanin ha accolto nel salotto di Verissimo uno dei volti più amati del piccolo schermo. Alba Parietti si è raccontata a cuore aperto, parlando della sua rinascita e del grande amore che la lega a Fabio Adami, l’uomo che da quasi un anno ha abbattuto tutte le sue resistenze e ha saputo conquistare il suo cuore.

Alba Parietti e il ricordo di Gianluca Vialli

Prima di parlare del grande amore che la lega al suo compagno, Alba Parietti ha voluto ricordare insieme a Silvia Toffanin Gianluca Vialli, recentemente scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Palesemente commossa, la showgirl non è riuscita a trattenere le lacrime al ricordo del suo grande amico: “È difficile parlarne, valeva la pena di volergli molto bene, se l’è meritato tutto l’affetto che ha ricevuto. Aveva una tenacia enorme, talento, faceva sognare tutti, è stato un esempio. Lui era la gioia di vivere“, ha detto.

Il colpo di fulmine per Fabio Adami: un amore già scritto

Che Alba Parietti stia vivendo un momento magico è innegabile: lo si può notare dalla luce del suo sguardo, quello di una donna innamorata e felice. Lei, che ha sempre mantenuto una piccola dose di pessimismo e cinismo affinché la vita non potesse deluderla, ha deciso di correre il rischio e abbandonarsi a un amore inaspettato. “Ho capito che non è finita fino a quando non è finita”, ha ammesso la Parietti.

Fabio infatti è arrivato nella sua vita all’improvviso, in un momento in cui un legame per lei non era una priorità: “Lui è stato ciò che non ti aspetti in un momento in cui sei già appagata. Sono arrivata a 60 anni compiuti, e ho pensato che la vita mi avesse dato tanto: amori importanti, ho amato e sono stata amata, ho vissuto passioni devastanti ma belle, altre sane, indimenticabili, e a un certo punto ho pensato che avevo tutto”.

Proprio in quel momento un incontro in treno ha cambiato la sua vita: uno scambio di sguardi ed era già colpo di fulmine. “Mi sono intimorita, l’istinto immediato è stato quello di scappare, ma quello sguardo conteneva tutto, anche quello che sarebbe accaduto dopo”.

Il loro amore era scritto nel destino, come ha raccontato: “Dopo una settimana di messaggi mi disse che doveva prendere un treno, chiedendomi se c’ero anche io e non ci crederai, ma quel treno dovevo prenderlo anche io”. Il loro primo appuntamento fu in viaggio, su un vagone, e da quel momento Alba ha capito che sarebbe stato l’uomo della sua vita, perché ha saputo corteggiarla come un gentiluomo, rispettando i suoi spazi e i suoi tempi.

Alba Parietti, nozze in vista con Fabio Adami?

Ovviamente non poteva mancare la fatidica domanda, quella sui progetti futuri. E Alba non ha escluso le nozze: “Lui ha alle spalle due matrimoni con donne eccezionali, conosco entrambe e ci vado d’accordo. Abbiamo un’età in cui il matrimonio è una bellissima festa, che sicuramente faremo”.

“Sono contenta di essermi arresa alla sua determinazione – ha detto a Silvia Toffanin – sto vivendo la parte più bella della mia vita. Mi è successo e non ci avrei mai creduto, ma a 60 anni è arrivato l’amore che sogni tutta la vita“.