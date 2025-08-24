Alba Parietti pronta a innamorarsi di nuovo: “Finché c’è vita, non c’è un’età”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Lo scorso 2 luglio Alba Parietti ha festeggiato il suo 64esimo compleanno e nelle settimane successive ha scelto Instagram per condividere emozioni e riflessioni su questo importante traguardo. Tra interviste e post social, Alba ha raccontato di avere ancora tanta voglia di vivere e di innamorarsi, che teme la vecchiaia ma ci tiene a restare attraente, sottolineando come per i sentimenti non esistano limiti di tempo né di età.

Parole che arrivano in un momento particolare della sua vita, segnato dalla recente separazione da Fabio Adami. Con la sua consueta ironia e determinazione, Alba continua a mostrarsi autentica, capace di affrontare i cambiamenti senza perdere il desiderio di nuove avventure, a costo (a volte) di attirare anche le critiche del web.

Alba Parietti, il messaggio social che divide il web

Alba Parietti continua a stupire e ad essere protagonista dell’estate 2025: dopo la fine della relazione con Fabio Adami e l’addio al caro amico Pippo Baudo, Alba continua a condividere sul suo profilo Instagram momenti di vita quotidiana e riflessioni profonde sulla vita, sull’amore e sul tempo che passa.

Dopo la diatriba nata con Lorella Cuccarini, risolta poi con un elegante post di auguri all’indirizzo proprio della collega, Alba è tornata a far parlare di sè grazie ad una serie di scatti pubblicati sui social.

Nelle immagini Alba si mostra sicura di sé, elegante e provocatoria, confermando ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e di stare davanti all’obiettivo con una forza che appartiene a poche.

Nel testo che accompagna le foto, la Parietti ha voluto parlare del rapporto con il tempo che passa, ribadendo con decisione come per vivere, amare e lasciarsi travolgere dalla passione non esista un’età precisa, rivendicando il diritto di sentirsi libera e vitale, a dispetto di ogni stereotipo.

Un messaggio che arriva dopo la fine della sua relazione con Fabio Adami, ma che non ha il sapore della malinconia: piuttosto quello della rinascita, del desiderio di guardare avanti con energia e speranza. Le sue parole, unite agli scatti, hanno colpito i follower, confermando il carisma di una donna che non smette di sorprendere.

“Volete forse decidere voi per me, l’età in cui dovrei smettere di farmi selfie, smettere di sognare, di giocare, di aspettare, di sperare, di innamorarmi? L’età in cui dovrei smettere di mangiare, di guardare le stelle, di amare la vita, di sorridere? A che età, ditemi. Stasera guardavo il cielo e pensavo: quante estati avrò ancora davanti? Nessuno lo sa. Ma so che la mia età non è più quella delle infinite estati. E allora cresce più forte il desiderio di vivere, di ridere, di giocare, di sognare, di innamorarmi, di sperare, di farmi anche i selfie. Perché finché c’è vita, non c’è un’età per smettere”, queste le potenti parole condivise da Alba.

Unanime il coro di commenti dei fan che hanno approvato non solo i bellissimi scatti, ma anche il messaggio profondo che Alba ha voluto lanciare, un vero e proprio inno alla gioia, alla speranza e alla vita. Non sono mancati però i commenti di alcuni utenti che invece sembrano non aver apprezzato il messaggio della showgirl, criticandola per osare ancora tanto e ricordandole che alla sue età non occorre dimostrare più nulla. Una follower in particolare ha ribattuto duramente: “Deve rendersi conto che può fare tutto questo senza renderlo pubblico. Altrimenti è patetica. Si guardi allo specchio struccata, spettinata, senza luci a favore. Lei è quella persona. Ci giochi ma non si renda ridicola”.

Alba Parietti, l’addio a Fabio Adami e la voglia di amare ancora

Recentemente è giunta al capolinea la storia d’amore tra Alba Parietti e Fabio Adami dopo circa due anni di relazione. Un legame che era nato con entusiasmo e passione, raccontato spesso dalla showgirl con parole intense e immagini condivise sui social.

La coppia aveva vissuto momenti di grande complicità, ma negli ultimi mesi qualcosa si è incrinato fino a portare alla separazione. Alba, che non ha mai nascosto i propri sentimenti, ha scelto di affrontare questa rottura con la consapevolezza e la forza che la contraddistinguono. Nessuna polemica, solo la volontà di guardare avanti, lasciando spazio a nuove possibilità.

E sul rinnovato stato di single, la showgirl ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera: “Ho capito quanto posso essere forte. Riprendere in mano la mia vita, alla mi età, mi spaventava. Anzi, mi ha sempre spaventato, pure a 40 e a 50 anni. Ho sempre avuto paura di invecchiare da sola” ha rivelato a sorpresa Alba. Su Fabio Adami ha poi aggiunto: “Era arrivato il momento di prendere strade diverse. Alla nostra età un compagno deve essere un valore aggiunto”.

Mentre sulla paura di invecchiare Alba ha ammesso con semplicità: “Chi non ce l’ha? Perché bisogna mentire a sé stessi? A chi piace ammalarsi e avere acciacchi? Però, quando ti dicono di invecchiare con dignità, bisogna che ci intendiamo su cosa voglia dire, perché ognuno deve poter scegliere la propria dignità. Per me, ad esempio, significa mantenere l’avvenenza, fa parte della mia fragilità. Un desiderio per il futuro? Di innamorarmi ancora, non si è mai così felici come quando si è innamorati. Perché, appunto, non c’è un’età per smettere” ha concluso saggiamente la showgirl.