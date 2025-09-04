Alba Parietti, il diritto di mostrarsi e la lotta ai pregiudizi: “La voglia di vivere alla mia età manda fuori di testa”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Alba Parietti continua a far parlare di sé, questa volta per la sua apparizione sul red carpet del Festival di Venezia dove è apparsa più splendente che mai. Fasciata in un lungo abito a sirena ricoperto di paillettes, la Parietti ha subito catturato l’attenzione di tutti: con il suo stile inconfondibile e la sicurezza che l’ha sempre contraddistinta, la showgirl ha calcato il tappeto rosso attirando sguardi e flash, confermando ancora una volta di essere una delle icone più longeve e affascinanti dello spettacolo italiano. Elegante, audace e carismatica, ha dimostrato che la classe non ha età e che la voglia di vivere e di mostrarsi è parte integrante della sua personalità. E il pubblico, come sempre, si è diviso tra applausi e critiche.

Alba Parietti, dal red carpet di Venezia alla frecciata a chi la critica

Invecchiare? Non se ne parla proprio, soprattutto se ti chiami Alba Parietti. La showgirl, ormai 64enne, è convinta più che mai che l’età sia solo un numero e rivendica giorno dopo giorno il suo diritto ad essere ciò che è, libera da qualunque pregiudizio. E a vederla, bellissima e consapevole di esserlo, negli scatti che condivide orgogliosamente sul suo profilo Instagram, non si può darle torto.

La showgirl infatti non ha mai avuto paura di mostrarsi e i suoi recenti sfoghi sui social ne sono l’ennesima conferma. Già poco tempo fa, prima della morte di Pippo Baudo, aveva avuto modo di affrontare l’argomento in un post di auguri dedicato a Lorella Cuccarini. Ma ora è tornata ad affrontare il discorso del tempo che passa, dichiarandosi assolutamente libera di godersi la vita e di mostrare tutta la sua bellezza.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Alba Parietti ha raccontato infatti di come abbia vissuto un’estate libera, senza costrizioni, vincoli o obblighi, godendosi il sole e la leggerezza del momento: “Sono libera e che se mi va di mostrarmi lo faccio con filtri o senza filtri” ha dichiarato infatti e i numerosi post condivisi sul suo profilo Instagram hanno testimoniato questo suo desiderio di libertà, anche se le immagini hanno acceso l’entusiasmo dei fan, ma anche scatenato una valanga di commenti negativi, molti dei quali provenienti da altre donne.

Ma Alba ha le spalle forti e non si è mai lasciata travolgere, anzi, ha imparato a lasciar scorrere certe offese, pur ricordando che chi oltrepassa il limite può essere denunciato. In fondo, il messaggio che le sue foto trasmettono è semplice ma potentissimo: la voglia di vivere. Una voglia che, dice lei, “in una donna della mia età manda fuori di testa gli irrisolti”.

E così, spensierata e bellissima, la Parietti non manca di pubblicare scatti in cui appare al top della forma, mentre si prepara per il red carpet del Festival di Venezia, o raggiunge la kermesse da vera diva a bordo di un’imbarcazione.

Alba Parietti, quella sull’età è una lotta tutta al femminile

Vedere una donna che supera i sessant’anni e continua a sorridere, viaggiare, divertirsi e sentirsi bella a quanto pare fa ancora discutere, come se la felicità non fosse concessa dopo una certa età. Ne è convinta Alba Parietti che, però, non ha mai seguito i dettami dell’opinione comune, e la sua solidarietà verso figure come Licia Fertz, l’influencer di novantatré anni che ha conquistato i social con la sua vitalità, dimostra che per lei la libertà non ha limiti anagrafici.

Nell’intervista rilasciata a La Repubblica però, oltre alla riflessione sull’età, non manca un riferimento al sessismo che oggi passa anche attraverso le tastiere: i commenti più velenosi arrivano da uomini e donne che sentono il bisogno di ridurre la dignità altrui, e fa ancora più male quando a ferire sono persone impegnate in contesti educativi o professionali delicati.

È questo il motivo per cui ribadisce con forza che finché non ci sarà vera solidarietà femminile, le donne resteranno l’anello debole della società.

La Parietti però non si considera debole, anzi da sempre si mostra come provocatrice consapevole, una donna capace di usare il proprio corpo e la propria immagine per aprire discussioni e smascherare ipocrisie. Non è un caso che fin da ragazza, cresciuta a Torino in un ambiente piuttosto conservatore, scegliesse look appariscenti solo per sfidare le convenzioni. Oggi quella stessa energia la ritroviamo nei suoi post, che non hanno alcuna strategia studiata ma nascono dal desiderio autentico di vivere senza filtri.

L’estate appena trascorsa è stata per lei una prova, un tempo in cui si è misurata con le proprie potenzialità e con la capacità di ricominciare dopo la fine della relazione con Fabio Adami. Alba lo dice chiaramente: quando si chiude una porta, si apre sempre un portone. Ed è proprio questo atteggiamento, fatto di forza ed entusiasmo per la vita, che continua a conquistare chi la segue.