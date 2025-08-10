Alba Parietti, gli auguri a Lorella Cuccarini dopo la lite: “Da una che ci è già passata”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Continua il botta e risposta tra due colonne portanti della televisione italiana: Alba Parietti e Lorella Cuccarini. Negli ultimi giorni le due showgirl si sono ritrovate a pizzicarsi a vicenda attraverso i social su questioni del passato che le hanno viste protagoniste. Ma nonostante la discussione che ha spopolato sul web facendole balzare agli onori della cronaca, ecco che nelle ultime ore sono arrivati del tutto inaspettati gli auguri di buon compleanno proprio di Alba Parietti alla bionda collega.

Pace fatta? Di sicuro un passo avanti è stato compiuto e il web ha apprezzato molto il gesto galante di Alba.

Alba Parietti, gli auguri di compleanno inaspettati a Lorella Cuccarini

Dopo la discussione che ha tenuto banco sui social in questi giorni e che ha visto protagoniste, in un irriverente botta e risposta sul Sanremo del 1993, Alba Parietti e Lorella Cuccarini, tutto ci si sarebbe aspettato meno che gli auguri fatti proprio dalla Parietti alla collega. Eppure Alba è davvero una donna dalle mille sorprese e così, nonostante la diatriba nata con la Cuccarini, la showgirl piemontese non ha esitato a ricordare l’importante traguardo della Cuccarini che proprio oggi ha compiuto 60 anni.

Un compleanno importante che segna una svolta decisiva nella vita di ogni donna e dal quale la Parietti è già passata avendo spento 60 candeline già da qualche anno. Per questo, nonostante l’intervista rilasciata dalla Cuccarini al Corriere della Sera non sia piaciuta troppo alla Parietti e abbia scatenato una certa polemica, Alba non ha voluto mancare di fare gli auguri a Lorella per il suo sessantesimo compleanno.

Sul suo profilo Instagram, la Parietti ha pubblicato un ironico video in cui, oltre a farle gli auguri di buon compleanno, ha dedicato alla Cuccarini anche un pensiero ironico ma profondo sull’età.

Nel video Alba ha dichiarato: “Polemica a parte, me lo stavo dimenticando ma siccome sono una signora che ci è già passata da questa tragedia che è prendere un anno in più e quindi arrivare a 60 anni, e invecchiare in questo Paese è una colpa, buon compleanno Lorella Cuccarini”. La showgirl piemontese ha proseguito poi dicendo “Ricordati Lorella, sii fiera di questo traguardo perché una donna che è capace di dire la sua età è capace di tutto”.

Il web, che non si è perso un frammento di questo botta e risposta tra le due showgirl, ha apprezzato moltissimo il gesto di Alba riconoscendole sempre una grande classe ed educazione.

Alba Parietti e Lorella Cuccarini, dopo la diatriba arriva un primo segno di pace

La vicenda che ha tenuto banco in questi giorni è quella che ha visto riemergere un conflitto professionale tra Alba Parietti e Lorella Cuccarini: quest’ultima ha infatti ripescato, durante un un’intervista al Corriere della Sera in vista dei suoi 60 anni, un retroscena del Festival di Sanremo del lontano 1993. Nell’intervista Lorella ha dichiarato: “Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male”. Aggiungendo un richiamo proprio alla collega: “Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi”.

Ovviamente la risposta di Alba Parietti non si era fatta attendere e, tramite un post su Instagram accompagnato da una foto dell’epoca, la showgirl ha ricordato che, sebbene fosse la “donna di rete” di Rai 1, all’epoca fu relegata al Dopofestival nonostante l’intenzione iniziale della Rai di farla affiancare a Pippo Baudo sul palco dell’Ariston al posto della Cuccarini.

Ma Baudo preferì affidarsi alla bionda collega e questa cosa non andò giù alla Parietti secondo cui la sua presenza fu sistematicamente esclusa dalle cinque serate del Festival e dalle conferenze stampa, mentre Lorella Cuccarini fu favorita e prese parte anche al Dopofestival.

In particolare, secondo Alba Parietti, ci fu un gesto piuttosto ipocrita da parte della collega che, durante una conferenza stampa a cui non era stata invitata, si sarebbe alzata sorridente dicendo all’indirizzo di Alba “Almeno abbracciamoci”.

Tuttavia il passato è passato e Alba, da vera signora, ha voluto ribadire la sua ammirazione verso la Cuccarini, nonostante le fosse suonato molto strano ripescare un ricordo del genere. Ora il video post di auguri di Alba sembra mettere (forse) la parola fine a questa diatriba.