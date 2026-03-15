Lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti: “Impara l’educazione”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Alba Parietti e Giulia Salemi

Scontro a sorpresa tra Giulia Salemi e Alba Parietti. Momenti di tensione nel podcast della prima – Non lo faccio x moda – e immagini che sono già diventate virali sui social. L’ex gieffina ha deciso di intervistare la nota opinionista nella prima puntata della nuova stagione del suo programma ma pare che qualcosa sia andata sorta durante lo scambio di battute tra le due.

Perché Giulia Salemi e Alba Parietti hanno litigato

Nel filmato, condiviso come anticipazione della nuova puntata di Non lo faccio x moda, Giulia Salemi sta rivolgendo una domanda alla sua ospite quando Alba Parietti la interrompe improvvisamente. L’attrice e opinionista appare visibilmente irritata e pronuncia alcune frasi che suonano come un rimprovero diretto alla conduttrice.

“Voi ragazzine siete convinte che la gente sia a vostra disposizione”, dice la Parietti con tono deciso. Poi aggiunge: “Io mi sono rotta. Impara l’educazione”. Subito dopo si alza dalla poltrona e si dirige verso l’uscita dello studio, interrompendo di fatto l’intervista.

“Potete convincerla?”, chiede Giulia Salemi al suo team, mentre la situazione si fa sempre più concitata. Poi, quasi incredula, aggiunge: “Chiamate Francesco Oppini. No ragazzi, ma è impazzita?”.

Non è chiaro quale sia stata la frase che avrebbe provocato la reazione della Parietti. Nel filmato si sente la Salemi domandare: “Ho detto qualcosa che non dovevo?”, lasciando intendere che la lite potrebbe essere nata da una battuta o da un commento interpretato da Alba come irrispettoso.

Giulia Salemi e Alba Parietti hanno litigato per davvero?

La puntata completa del podcast Non lo faccio x moda sarà pubblicata il 16 marzo 2026, ma il trailer ha già scatenato un intenso dibattito sui social. In molti si chiedono se lo scontro tra Alba Parietti e Giulia Salemi sia stato reale oppure se si tratti di una scena studiata per attirare l’attenzione sul lancio della nuova stagione.

Del resto, non sarebbe la prima volta che un contenuto virale anticipa una puntata con toni volutamente provocatori. Alcuni utenti ipotizzano infatti che il confronto possa rivelarsi, nella versione integrale, meno drammatico di quanto appaia nei pochi secondi diffusi online.

A destare sospetti sulla veridicità del contenuto il fatto che sia stato condiviso sui social sia da Giulia sia da Alba, senza ulteriori dichiarazioni a riguardo. Sospetto anche il commento ironico di Francesco Oppini, il figlio della Parietti: “Adesso sapete anche voi com’è litigare con mia madre”.

Parole che hanno rafforzato l’ipotesi che possa trattarsi di uno scherzo. Anche Giulia Salemi, intervenendo tra i commenti, ha aggiunto con tono leggero: “Iniziamo bene”. Qualche perplessità pure per quello che ha scritto Pierpaolo Pretelli, il compagno della Salemi e padre di suo figlio Kian: “Chi intervisterà chi?”.

Per ora, dunque, il mistero sulla vicenda resta. L’episodio completo chiarirà se si è trattato di una vera tensione tra le due protagoniste oppure di un abile e ben riuscito espediente narrativo per catturare l’attenzione del pubblico. In ogni caso, il breve trailer è bastato per trasformare la puntata in uno degli appuntamenti più attesi della nuova stagione del podcast di Giuli Salemi.