Alba Parietti, su Instagram il primo bacio con Fabio Adami: “È una cosa seria”

Alba Parietti ieri e oggi: 60 anni e sempre splendida

Alba Parietti è uscita allo scoperto. Dopo essere stata tra i protagonisti del gossip negli ultimi mesi, senza però mai rivelare direttamente nulla che riguardasse la sua vita privata, finalmente la showgirl ha deciso di rendere pubblica e ufficiale la felice notizia attraverso il suo profilo Instagram in cui ha condiviso alcune foto e alcune dediche speciali per il suo nuovo amore Fabio.

Alba Parietti e Fabio Adami: il bacio su Instagram

È bastato un bacio a confermare quello che in fondo si vociferava da tempo senza però mai ottenere una conferma ufficiale da parte della diretta interessata: Alba Parietti ha trovato l’amore ed è felice insieme al suo nuovo compagno.

Questa volta, dopo il suo lungo silenzio, è stata la stessa showgirl a confermare la meravigliosa notizia e ha deciso di farlo attraverso il suo profilo Instagram in cui può contare quasi mezzo milione di follower. “F and A. Non abbiam bisogno di parole. La mia migliore stagione”, ha così esordito Alba Parietti pubblicando ben due foto che la ritraggono insieme al suo nuovo amore “F” mentre sono in acqua in pieno relax a Ibiza.

Nel primo scatto si avvicinano con i loro volti, ma nel secondo si baciano teneramente e finalmente confermano tutte quelle voci che ormai da tempo avevano fatto il giro in rete e anche in tv. O meglio, Alba Parietti aveva già confermato ci fosse qualcuno nella sua vita dopo che la notizia era trapelata dal settimanale Chi, ma aveva anche spiegato come volesse mantenere lontano il gossip per tutelare il suo nuovo amore: “Sì, sono fidanzata, ma lui ha bisogno di riservatezza”, aveva spiegato in tv.

Ora, però, sembra aver deciso diversamente. Forse perché, pur volendo mantenere un profilo basso, Alba Parietti resta una donna amatissima nel mondo dello spettacolo e i riflettori su di lei fanno fatica a spegnersi, soprattutto se c’è una nuova storia all’orizzonte, e per questo potrebbe aver scelto di interrompere i chiacchiericci e dare lei stessa una conferma una volta per tutte.

Chi è Fabio Adami, il nuovo amore di Alba Parietti

Ma chi è Fabio Adami? Al contrario di come qualcuno penserebbe, il nuovo amore di Alba Parietti non ha niente a che vedere con il mondo dello spettacolo. Tutt’altro: l’uomo è un manager romano di 55 anni che si occupa dell’aerea vendite di Poste Italiane. Anche lui, com’è normale che sia, ha già un passato alle spalle che lo ha reso papà di due figli.

La showgirl sembra averci preso gusto nel pubblicare foto con il suo nuovo fidanzato Fabio Adami. Dalla riservatezza totale fino ad arrivare alla condivisione di più momenti con lui, e fa decisamente bene. Condividere momenti di felicità non è mai sbagliato, e per lei che dopo otto anni da single è riuscita a ritrovare l’amore è sicuramente un periodo felice, nonostante abbia dimostrato in tutti questi anni di essere una donna indipendente. “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è sempre una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo anni da single granitica e convinta)”, ha scritto su Instagram. E ancora: “Fino a due mesi fa ero io, adesso siamo noi”, così ha scritto durante la notte pubblicando una loro foto insieme.