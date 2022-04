Alba Parietti ritrova l’amore a 60 anni: tenerezze alla luce del sole

Alba Parietti ieri e oggi: 60 anni e sempre splendida

Da quando si è conclusa la sua ultima relazione, ha sempre dichiarato di essere fieramente single. Eppure alcuni scatti rubati sembrerebbero raccontare un’altra storia: Alba Parietti, splendida 60enne, avrebbe ritrovato l’amore con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo di cui, fino a qualche giorno fa, neanche si conosceva l’identità. Stando ai rumors, l’idillio per la conduttrice e opinionista sarebbe iniziato già da qualche tempo, ma avrebbe fatto di tutto per tenere la sua nuova love story al riparo da occhi indiscreti. Almeno fino a oggi.

Chi è il nuovo (presunto) amore di Alba Parietti

Una carriera ricca di strabilianti successi, ma anche una vita costellata di grandi e travolgenti amori appassionati. Quella di Alba Parietti è una vita da sempre sotto i riflettori, com’è inevitabile che sia per un personaggio celebre e amato come lei. Dalla fine della sua storia con Cristiano De André – risalente al 2014 – la conduttrice si è dichiarata single, sottolineando in più occasioni quanto questa “condizione” non la mettesse affatto in crisi. Anzi, tutt’altro: Alba non ha nascosto di amare la sua indipendenza e la sua libertà, spesso anche più degli uomini.

Ma si sa, al cuore non si comanda e basta un incontro inaspettato per rimescolare tutte le carte. Stando a quando riportato sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Alba Parietti avrebbe iniziato già da qualche tempo una storia d’amore con un uomo di nome Fabio, lontano dal mondo della televisione e del gossip, che avrebbe conosciuto a una serata tra amici. E proprio in quell’occasione sarebbe scattato il colpo di fulmine.

Se a questo aggiungiamo degli scatti che ritraggono la Parietti in atteggiamenti piuttosto teneri con questo presunto nuovo principe azzurro, il gioco è fatto. La news è rimbalzata vorticosamente e in men che non si dica sono iniziate le ipotesi sull’identità di questo uomo misterioso. Si tratterebbe di Fabio Adami, un manager romano di 55 anni che lavora per l’azienda Poste Italiane.

Alto, moro, sguardo intenso. Insomma, quello di Adami è il ritratto di un uomo molto affascinante e non vien difficile pensare che possa aver fatto breccia nel cuore della splendida Alba. Da Oggi si apprende anche che è un appassionato di sport e che la conduttrice lo avrebbe già presentato ufficialmente al figlio Francesco.

Alba Parietti innamorata, la risposta della conduttrice

E la Parietti come ha commentato questa “scoperta” del settimanale Chi (avallata dai curiosi del web)? In verità ancora non si è lasciata andare ad alcuna dichiarazione in merito, come aveva fatto ad esempio lo scorso dicembre a proposito del presunto flirt con Alvise Rigo. In quell’occasione la conduttrice, con la sua consueta ironia, aveva smentito tutto: “Scusa Alvise, per me sei troppo vecchio” scriveva su Instagram, strappando un sorriso a tutti i suoi follower.

La Parietti è stata anche ospite più volte a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Serena Bortone, ma anche in queste occasioni non ha fatto il minimo accenno alla sua presunta nuova love story. Si è sempre limitata a raccontare dei più importanti uomini della sua vita, dal matrimonio con Franco Oppini, padre di suo figlio Francesco, alla relazione col filosofo Stefano Bonaga, fino al famosissimo flirt con la star di Hollywood Christopher Lambert. E ancora il grande amore per il Principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, scomparso nel 2020, e l’ultima storia con Cristiano De André.