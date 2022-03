Alba Parietti, da Christopher Lambert a Lanza di Scalea: tutti gli uomini della sua vita

Alba Parietti ieri e oggi: 60 anni e sempre splendida

Oggi si dichiara single, ma Alba Parietti è nota, oltre che per la carriera ricca di successi e la sua bellezza, per i tanti uomini che hanno popolato la sua vita. Grandissimi amori e flirt che hanno fatto notizia, gli amori della conduttrice e scrittrice non sono mai passati inosservati ai rotocalchi rosa.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Alba ha parlato più che altro del rapporto con il figlio Francesco Oppini e delle sue ultime esperienze televisive. Scopriamo allora chi sono stati gli uomini della sua vita.

Alba Parietti, gli amori della sua vita

L’appassionata ma tormentata vita sentimentale di Alba Parietti è stata costantemente sotto i riflettori, e gli uomini da lei scelti sono sempre stati molto diversi tra loro.

Partiamo dal primo grande amore, quello che la fece diventare mamma a soli 21 anni: Franco Oppini. La coppia si è sposata nel 1981 e l’anno successivo sono diventati genitori del loro unico figlio, Francesco Maria Oppini, nato il 6 aprile 1982. La coppia però si è separata nel 1990, per poi divorziare sette anni dopo.

Nel 1991 la Parietti ha iniziato una relazione con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga. Una relazione importante, come affermato da Alba in molte interviste, che li portò a convivere per cinque anni a Bologna. “Una storia d’amore bella e importante, dall’inizio alla fine” l’ha definita lei, ma anche questa è poi giunta al termine. La conduttrice è arrivata a descriverlo come l’uomo più importante della sua vita, ma nel 1996, a causa del famosissimo flirt con Christopher Lambert, tutto è finito improvvisamente.

Alba e Christopher erano su tutti i giornali, non si parlava d’altro. I due si sono conosciuti nella villa di Diego Della Valle a Capri, e si sono lasciati travolgere dalla passione. Una storia molto intensa e chiacchierata, ma di breve durata. Nel 2016 però, come raccontato da Alba Parietti, tra i due si è riaccesa la fiamma, tanto da parlare di un possibile matrimonio.

“Dopo vent’anni, ci siamo rivisti a Torino” ha raccontato la conduttrice al settimanale Chi “non avevo alcuna aspettativa ma improvvisamente si è riacceso tutto: passione, entusiasmo, mi ha coinvolto al punto che anch’io ho pensato che potesse ricominciare qualcosa”.

Alba Parietti, da Giuseppe Lanza di Scalea a Cristiano De André

Nel 1999 Alba Parietti è tornata al centro delle cronache rosa per la love story con il finanziere Jody Vender nel 1999. Ma il destino aveva in serbo per lei una delle storie più durature della sua vita. Dal 2001 al 2007 ha avuto una relazione con il Principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea. Alla sua morte, avvenuta nel 2020, la showgirl gli ha dedicato parole dolci e cariche di affetto: “Sei stato l’amore, il complice, l’amico migliore che io possa immaginare, che mai mi hai messo in discussione, in competizione, o a disagio. Mi hai dato tutto quello che una donna ha bisogno di avere”.

L’ultima storia nota ai giornali risale al 2010 con Cristiano De André, durata fino al 2014 e trasformatasi poi in amicizia.