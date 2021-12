Alba Parietti e Alvise Rigo: lei smentisce il flirt (con grande ironia...

Alba Parietti ieri e oggi: 60 anni e sempre splendida

Alba Parietti e Alvise Rigo, due nomi che negli ultimi giorni hanno fatto il giro delle notizie insieme. I due sono stati beccati a cena insieme, e da quel momento le teorie su una loro presunta storia d’amore sono cresciute sempre di più fino a quando la stessa Alba Parietti non ha deciso di dire la sua in merito alla situazione. Diretta e schietta come sempre, il suo post su Instagram ha fatto sorridere tutti per l’ironia che la contraddistingue.

Il messaggio di Alba Parietti su Instagram

“Allora questa mattina mi sveglio con un messaggio della mia amica e vicina di casa Alda Bosetti che non se ne perde una e mi scrive -bel colpo-. Quindi secondo la rubrica di Dagospia il mio amante sarebbe di trent’anni ( soli ) più giovane di me”, queste le prime parole di Alba Parietti per smentire la notizia della storia d’amore con Alvise Rigo.

“Ma io dico, mi domando, come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo, Alvise è bellissimo ma per me è troppo, troppo vecchio“, ha continuato la showgirl con la sua solita ironia che la contraddistingue. Ovviamente Alvise, attuale concorrente di Ballando con le stelle, è molto giovane. Alba Parietti ha cercato di ironizzare sul fatto che non è abbastanza giovane da essere un perfetto toy boy per lei.

“Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia di chi forse vorrebbe fosse capitato a lui o a lei un Alvise. Scusa Alvise, per me sei troppo vecchio. Ammetto di essere stata a cena con Alvise, si è mangiato una bistecca della dimensione del tavolo (per fortuna ha anche signorilmente pagato lui il conto ) ed effettivamente il suo appetito faceva ben sperare, ma eravamo in compagnia e l’unico appetito di Alvise mi sembrava concentrato sul suo piatto e sul bisteccone gigante con patate, non patata (licenza poetica)”, conclude ancora con grande ironia e giochi di parole, facendo capire una volta per tutte che tra loro due non c’è stato nulla se non una cena in compagnia di altre persone.

Chi è Alvise Rigo, il sex symbol di Ballando con le stelle

Rugbista, modello e anche personal trainer. Alvise Rigo nasce a Venezia 28 anni fa e durante gli studi intraprende la sua carriera da rugbista che gli regala molte soddisfazioni.

Nel 2020 è stato ospite in una delle puntate di Sanremo al fianco di Amadeus, mentre quest’anno è stato fortemente voluto da Milly Carlucci per partecipare all’edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Tove Villför.