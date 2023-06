Alba Parietti seduce in trikini gioiello: “Sono un’adolescente di quasi 62 anni”

Fonte: IPA Alba Parietti alla Milano Fashion Week: una dea in micro dress. A 61 anni è bellissima

Esporsi sui social è un’arma a doppio taglio: da una parte c’è chi apprezza il “coraggio” di mettersi in mostra, mentre dall’altra non mancano le critiche al vetriolo. Alba Parietti ne è più che consapevole e ogni volta che condivide foto e video sul suo profilo Instagram sa perfettamente che ci sarà sempre chi non approva. Ma in fondo ha importanza? Tra poco compirà 62 anni e non nasconde di sentirsi ancora “un’adolescente”, orgogliosa del proprio corpo e sì, anche della propria “vanità”. Può piacere oppure no, ma quel che conta è star bene con sé stessa.

Alba Parietti anticipa l’estate in trikini gioiello

Il prossimo mese compirà 62 anni ed è sempre più bella. Dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, come si suol dire: vuoi per il merito di Madre Natura, vuoi per i trattamenti beauty e, perché no, anche per i famigerati “ritocchini” di cui nessuno sembra far utilizzo ma che sono sempre sulla bocca di tutti. Alba Parietti è una donna bella e sensuale e non ha alcuna ragione per nasconderlo.

Nessuno ci obbliga a mostrarci sui social, dove sappiamo perfettamente che il pubblico è talmente vasto che ci sarà sempre qualcuno in disaccordo con qualunque cosa decidiamo di condividere. Che sia una foto in costume da bagno o un’altra in abito da sera, e ancora gli scatti-ricordo di una bella vacanza oppure quelli che raccontano della nostra professione. Poco importa, alla fine non si può piacere a tutti.

Ma il punto è proprio questo: l’importante non dovrebbe essere prima di tutto piacere a sé stesse? Secondo Alba Parietti è proprio così e non è la prima volta che ne parla sul suo profilo social. Stavolta lo ha fatto sfoggiando uno splendido trikini gioiello total black ed elegantissimo, in qualche selfie rigorosamente senza make up, come spesso e volentieri le piace mostrarsi ai follower.

Alba Parietti, quasi 62 anni e non sentirli

“Considerato che è il primo giugno e che manca un mese esatto al mio sessantaduesimo compleanno, posso dichiarami soddisfatta – ha scritto nel post allegato ai selfie -. Vi fa piacere? A me pure… Vi infastidisce la mia vanità? Fatevene una ragione, alla mia età non potrete rieducarmi”. Il messaggio di Alba Parietti arriva forte e chiaro.

Ci hanno insegnato che la vanità è un peccato, specialmente per noi donne. Ma i social non sono forse una macchina che proprio della vanità di tutti (nessuno escluso) fa il proprio carburante?

“Mi piaccio così sfacciatamente vanitosa – prosegue Alba nel post -. Sono un’adolescente di quasi 62 anni e vivo così come mi pare. Se mi avessero detto che a questa età mi sarei sentita così bene e piena di gioia e di vita non ci avrei creduto. Questa è la stagione migliore, perché faccio quello che mi sento di fare e sto con chi mi rende felicissima. Gioco con le carte più belle della partita che la vita mi ha messo in mano”. È un periodo d’oro al fianco del compagno Fabio Adami, col quale la relazione procede a gonfie vele, e con un nuovo programma tv in vista (seppur rimandato diverse volte). Il cuore, il lavoro, la pace con sé stessa: non è questo quel che conta?