Alba Parietti e le critiche per il bikini a 62 anni: lei replica (e blocca i commenti su Instagram)

Come ogni anno, Alba Parietti è volata a Formentera per trascorrere qualche settimana della sua estate sull’isola, godendosi giornate tra acque cristalline e sabbia finissima. Ovviamente per la showgirl è anche l’occasione per sfoggiare i suoi amati bikini, lasciandosi fotografare come una modella. I suoi ultimi scatti pubblicati su Instagram hanno scatenato una vera e propria bagarre social, a cui la soubrette non si è certo sottratta: dopo essere stata ferocemente criticata, è arrivata la sua replica.

Alba Parietti, piovono critiche per il bikini a 62 anni: lei risponde agli hater

Non è certo un mistero: Alba Parietti a 62 anni ha ancora un fisico invidiabile, che ama mostrare soprattutto su Instagram. Anche in queste ultime ore non è sfuggita all’obiettivo dello smartphone, lasciandosi immortalare in pose da modella nella sua Formentera, la meta preferita delle sue estati.

Splendida come non mai, la showgirl si è fatta fotografare con indosso un costume da bagno di tendenza, un modello nero monospalla con dei sensuali anelli dorati che corrono per il ventre, prima sdraiata sul bagnasciuga, poi tra le acque cristalline di schiena, sfoggiando le sue forme perfette.

Come accade di solito, non sono mancate le critiche alla soubrette, che è stata travolta dai commenti feroci degli hater, pronti ad accusarla di esibizionismo e di avere atteggiamenti poco consoni alla sua età, senza dimenticare le ormai “evergreen” polemiche sui ritocchi.

In un primo momento Alba aveva deciso di rispondere a tono: “La vanità non è stupidità, alla mia età ha qualcosa anche di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile“. A cui aveva aggiunto: “È un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza, lo preferisco per la compagnia al paradiso, dove sicuramente il clima è migliore. Adesso sfogatevi, l’amo è lanciato“.

La decisione di bloccare i commenti

E i commenti non si sono certo fatti attendere, visto che nel giro di poche ore Parietti ha ricevuto – oltre i consueti complimenti dei fan più affezionati – anche frecciate velenose sulla sua eccessiva voglia di mostrarsi (e piacere). “Devi fare molti squat e poi forse, fare foto del genere”, il commento che ha scatenato la sua ira, a cui ha risposto irritata: “Puoi fare tutto gli squat che vuoi, non sarai mai me“.

La bagarre social si era già scatenata e per questo Alba ha deciso di cancellare la didascalia e bloccare i commenti sui suoi ultimi post su Instagram, lasciando gli odiatori con un nulla di fatto. Non è certo la prima volta che Alba Parietti si ritrova a fronteggiare i commenti al veleno degli hater: la soubrette del resto non perde occasione per mostrarsi in tutto il suo splendore, consapevole di poter attirare qualche critica.

Ma lei non si lascia certo intimidire, anzi: spesso approfitta anche delle sue fragilità per lanciare dei messaggi importanti a tutte le donne. “Sono sciocca a usare i filtri ed essere insicura. Oggi essere così è per me una conquista. Per la società sono vecchia ma non lo sono né nella forma né nella sostanza”, aveva scritto non troppo tempo fa su Instagram.