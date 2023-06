Alba Parietti non teme il bikini ma riceve solo attacchi: è bufera su Instagram

Fonte: IPA Alba Parietti, i 10 look più sensuali della tv italiana

È un periodo splendido per Alba Parietti, che finalmente vedrà in onda su Rai 2 il suo Non sono una signora. Mesi di ritardo e finalmente ecco la sua prima serata, mentre la splendida 61enne si gode sole e mare tra Ibiza e Formentera.

Non è però tutto perfetto, anzi, stando al suo profilo Instagram. Molto attiva sui social, vanta poco meno di 500mila follower. In quest’ultimo periodo, però, sembrano aumentati gli hater, ed ecco perché.

Alba Parietti: odio social

Nell’ultimo periodo i follower di Alba Parietti paiono particolarmente stanchi dei suoi post standard. È giunto il gran caldo e la voglia di restare con meno vestiti addosso possibile ha preso tutti.

Nel caso delle foto della celebre conduttrice, però, qualcosa non torna. In tanti si cimentano in un’analisi certosina degli scatti, andando a caccia di filtri e operazioni di correzione digitale. In una foto del 17 giugno c’è chi sottolinea come pare non avere l’ombelico a causa di Photoshop.

Altri l’accusano di ostentare costantemente ciò che ha e il fisico che si ritrova a 61 anni. Il giorno dopo è tempo di una foto della buonanotte, un po’ più casalinga diciamo. Stavolta al centro dell’attenzione ci sono le sue labbra.

Arriviamo quindi a una settimana fa, con post pubblicitario che lascia intravedere una forma magnifica ma, al tempo stesso, qualche filtro di troppo, a detta degli utenti. C’è chi la trova bellissima e vorrebbe vederla al naturale e chi va all’attacco in maniera dura.

Il peggio si è però raggiunto proprio negli ultimi giorni di mare che sta vivendo in serenità. Per ogni scatto la parola più usata nei commenti è filtri, fino ad arrivare alle ultime foto e video in bikini, nei quali la Parietti prova a scrollarsi di dosso l’insicurezza, accettando età e imperfezioni. Il risultato? Soltanto offese.

Alba Parietti dice addio ai filtri

Come detto, Alba Parietti ha provato a voltare pagina sui social in questi giorni, lanciando un messaggio importante. C’è però chi l’accusa di star soltanto provando a ostentare ancora una volta il suo aspetto estetico.

C’è chi parla di ossessione per l’aspetto esteriore e chi semplicemente ne offende il corpo, denigrandone ogni aspetto possibile. Il festival dell’odio sul profilo Instagram della conduttrice di Non sono una signora, che si limita ad andare avanti per la propria strada, senza rispondere.

Evita discussioni e scrive ciò che sente, come nel caso di una foto in barca che la vede in posa e, ovviamente, al centro di polemiche. “Non sapete quanto mi piace pubblicare questa foto. Ha ragione il mio adorato Fabio Adami. Sono sciocca a usare i filtri ed essere insicura. Oggi essere così è per me una conquista. Per la società sono vecchia ma non lo sono né nella forma né nella sostanza. Tutte dobbiamo aspirare alla felicità fino all’ultimo, al meglio del meglio. Siamo grandi donne, a qualsiasi età”.

Nulla da fare. Per alcuni le sue sono foto da dodicenne a caccia di attenzioni, mentre per altri il problema è “ostentare ciò che si può comprare”. A ciò si unisce la pioggia d’odio piovuta su di lei poche ore fa, in un post nel quale si mostra mentre balla in costume senza remore. Tra i più acidi: “Purtroppo, tolti i filtri, tutto cade, pure le cosce. Imbarazzante”.