Alba Parietti audace a Courmayeur: il micro bikini è un inno alla sensualità

Fonte: IPA Alba Parietti, i 10 look più sensuali della tv italiana

Ha appena compiuto 62 anni ed è bella più che mai, come dimostra su Instagram: Alba Parietti ha pubblicato uno scatto in bikini da togliere il fiato. In vacanza a Courmayeur la conduttrice si è lasciata fotografare in un due pezzi audace e sensualissimo, senza alcuna remora e insicurezza.

Alba Parietti, il micro bikini a 62 anni: un inno alla sensualità

Sessantadue anni e non sentirli: Alba Parietti ha appena spento le candeline e stando ai commenti dei suoi affezionati fan continua ad avere un fisico “da far invidia a una ventenne”. E su questo non possiamo che essere d’accordo: la conduttrice lo ha dimostrato su Instagram, postando uno scatto in cui si è mostrata nella sua villa a Courmayeur in un micro bikini metallizzato di super tendenza.

Senza alcuna insicurezza, la bella soubrette ha indossato un due pezzi audace che è un vero e proprio inno alla sensualità (tra laccetti che mettono in risalto le sue curve) dimostrandoci ancora una volta che questa non è certo una questione di età. Splendida come sempre, Alba si sta godendo delle giornate di relax e tranquillità a Courmayeur insieme al compagno Fabio Adami e al cagnolino Venghi, tra passeggiate all’aria aperta e in mezzo alla natura incontaminata.

Sebbene in tanti sui social continuino a criticarla per le foto in cui mostra il suo fisico, dall’altra parte la conduttrice può contare sui numerosi fan che invece apprezzano la serenità con cui mostra il suo corpo, senza temere i giudizi dovuti all’età.

A nulla valgono i commenti al veleno che la accusano di aver stravolto i connotati grazie agli interventi del chirurgo plastico: Parietti ha sempre la risposta pronta, giocando con i filtri e cercando di andare oltre le polemiche.

Le critiche alle foto social: così risponde Alba Parietti

“Una donna felice e fiera di urlare la sua età è una donna capace di tutto”: così Alba Parietti ha risposto agli hater che di recente l’hanno presa di mira per aver fatto – a detta loro – ricorso a troppi filtri e ritocchi. Per quanto possa cercare di sorvolare sui commenti negativi, è evidente che gli attacchi sui social le abbiano provocato qualche amarezza.

Così ha deciso di rispondere a tutti coloro che l’hanno criticata, andando oltre le polemiche e lanciando un messaggio a tutte le donne. E così la conduttrice di Non sono una signora ha postato solo qualche giorno fa una foto in barca in costume, mostrandosi al naturale.

“Non sapete quanto mi piace pubblicare questa foto. Ha ragione il mio adorato Fabio Adami. Sono sciocca a usare i filtri ed essere insicura. Oggi essere così è per me una conquista. Per la società sono vecchia ma non lo sono né nella forma né nella sostanza”.

E poi ha aggiunto: “Tutte dobbiamo aspirare alla felicità fino all’ultimo, al meglio del meglio. Siamo grandi donne, a qualsiasi età e al meglio del meglio, nessuno ci deve giudicare o stabilire per noi quando e come vogliano diventare grandi. Perché noi siamo grandi. Semplice grandi donne”. E non possiamo che essere d’accordo.