Alba Parietti su Instagram: “Gioco a carte scoperte”. Cede al fotoritocco ed è fantastica

Alba Parietti ha sempre avuto un rapporto molto schietto con i suoi follower: si è sempre mostrata per quello che è, senza filtri, condividendo con i fan i suoi (ormai diventati celebri) scatti allo specchio. Questa volta però la showgirl ha pubblicato su Instagram due istantanee modificate, giocando con il fotoritocco: il risultato è fantastico, ma il messaggio dietro al suo post lo è ancora di più.

Alba Parietti, le foto ritoccate su Instagram

In un mondo dominato dai filtri e dai fotoritocchi, Alba Parietti si è sempre mostrata per come è veramente. La showgirl infatti non ha mai ceduto – almeno fino a ora – al fascino delle foto modificate, pubblicando selfie e scatti allo specchio in cui si è sempre presentata ai fan al naturale.

La sua filosofia, sui social e nella vita, è sempre stata “senza filtri”, come ha dimostrato negli anni su Instagram. Alba infatti tra selfie, foto in costume che ci hanno fatto sognare, e qualche scatto con il suo Fabio, ha sempre cercato di essere onesta con i suoi follower, che la apprezzano da tempo anche per la sua schiettezza.

Per un volta però la Parietti ha voluto giocare con i filtri, e così ha condiviso una foto palesemente ritoccata, in versione “filtrata, ringiovanita e con il capello lungo”. Il risultato ovviamente è fantastico: la showgirl appare bellissima e raggiante, ma si sa, è opera di ritocchi ben studiati per far sembrare chiunque più avvenente di ciò che si è. Il tentativo della Parietti è chiaramente una provocazione lanciata ai suoi fan, proprio per dimostrare quanto si possa alterare un’immagine, rendendola completamente diversa e lontana dalla realtà.

Alba Parietti, il messaggio dietro le foto modificate

Con la sua solita schiettezza e tanta ironia, Alba Parietti ha voluto mandare un messaggio importante ai suoi follower, scherzando proprio su quelle foto modificate che la fanno apparire più giovane e bella.

“Puoi diventare la Parietti, la Parietti può diventare la figlia della Parietti o la nipote della Parietti”, ha scritto a corredo degli scatti, sottolineando che con i filtri si può effettivamente fare di tutto ormai. In una società che ci vuole tutti belli allo stesso modo, magri, con la pelle perfetta e sempre giovani, il rischio è quello di rifugiarsi in un mondo totalmente irreale.

Ed è quello che ha scritto proprio la Parietti: il pericolo vero è quello di non riconoscersi più e di non essere neppure riconosciuti dagli altri: “Il problema è poi che si vive solo il virtuale”, ha spiegato tra una battuta e l’altra. “Trattasi di truffa, manipolazione. Ti innamori di un’immagine”.

Con grande onestà ha ammesso che siamo tutti un po’ truffatori, la differenza è che c’è chi lo ammette e chi no. Ed è proprio per questo motivo che si è lasciata prendere la mano dai filtri, giocando con la sua immagine e sperimentando: “Il lato divertente lo ha, come tutti i giochi. Ma poi prendono la mano a tutti: ballerine, casalinghe, idraulici… Ha voglia il mio fidanzato a costringermi a mettermi senza filtro al naturale: gli do ragione ma poi ci ricasco. Io gioco a carte scoperte. Tanto tutti sapete da oltre 40 anni come sono fatta“.