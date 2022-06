“Fiera della mia età”: Alba Parietti in bikini su Instagram celebra la bellezza senza filtri

Fonte: IPA Alba Parietti ieri e oggi: 60 anni e sempre splendida

L’amore rende più belli o, per meglio dirlo, più consapevoli della propria bellezza. E questo emerge in maniera evidente dai post che Alba Parietti pubblica su Instagram che sono un vero e proprio inno alla fierezza, al non avere paura di mostrasi senza filtri. E sì anche all’amore, quello che è arrivato e le ha cambiato – in meglio – la vita.

Alba Parietti celebra la sua età e la bellezza senza filtri

Ci sono filtri che modificano tutto, anche le forme del viso. Che ringiovaniscono, levigano la pelle. E poi c’è Photoshop con cui si può fare proprio di tutto. Ma Alba Parietti non ci sta. A 60 anni, tra pochi giorni 61, non solo si mostra senza filtri, ma si definisce anche fiera della sua età. E ne ha tutte le ragioni osservando la foto in bikini che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Un micro costume, il corpo perfetto e una consapevolezza maggiore di come si possa essere bellissime anche con il passare del tempo.

“La fierezza della mia età, la più felice, senza filtri… senza il minimo ritocco, mi piace sottolinearlo, come piaccio a te”, ha scritto per accompagnare l’immagine.

Consapevole, innamorata, felice: Alba Parietti spiega come la bellezza sia anche un concetto che arriva da dentro, da come ci si sente, da come procede la vita. Certo, è bellissima anche fuori, ma quella presa di coscienza rende tutto diverso.

E ne aveva già parlato, lo aveva fatto sempre attaverso il proprio profilo Instagram, raccontando del suo percorso di accettazione di sé, che dalle sue parole sembra anche essere merito del nuovo amore: Fabio Adami. Infatti in quella occasione aveva scritto, tra le tante cose: “Dovremo trovare la forza dentro di noi, io l’ho fatto tutta la vita. Ma è bello essere amata da qualcuno che ti fa sentire una dea, fortissima perché sai che è il primo a proteggerti dal mondo intero e alle volte anche da te stessa”.

E sembra proprio che quella forza e quella consapevolezza siano arrivate.

Il risultato è che Alba Parietti, da sempre ammirata e presa come esempio, cosiderata un sex symbol del fascino all’italiana, non è mai stata più bella di così: a quasi 61 anni, forte di quel rapporto con se stessa mutato, consapevole che l’età è solo un numero.

Tantissimi i commenti e i like, a dimostrazione che la sincerità, il mostrasi senza filtri (sia letteralmente che emotivamente) premia sempre.

Alba Parietti, sempre più felice con il nuovo amore

E certamente quella luce e quella felicità hanno, anche, un nome e cognome: Fabio Adami. È lui l’uomo che le ha rubato il cuore e che le ha regalato l’amore. Che da qualche mese si vede spesso al suo fianco, a cui lei dedica parole profonde e specchio di un sentimento travolgente e totale: “La mia metà e la mia meta” ha scritto solo poche ore fa la showgirl pubblicando una forto del compagno intento a giocare a tennis. Un pensiero che non ha bisogno di spiegazioni o interpretazioni, perché in quelle parole c’è tutto l’amore.

Ed è solo l’ultima di una serie di frasi in cui Alba Parietti ha aperto il suo cuore, perché – proprio per parafrasare un suo pensiero – oggi anche lei sa che esisteva la sua parte mancante: “E che sei tu Fabio”.