Alba Parietti pazza d’amore per Fabio. E su Instagram annuncia la convivenza

Alba Parietti ieri e oggi: 60 anni e sempre splendida

Alba Parietti è pazza d’amore per il suo nuovo compagno: ne sta dando prova ogni giorno su Instagram, dove condivide parole al miele e dediche dolcissime al suo Fabio. E proprio qualche giorno fa ha annunciato, sempre sui social, la sua convivenza col manager, dimostrando che la loro storia – sebbene sbocciata da poco – è già importantissima.

Alba Parietti, l’amore con Fabio va a gonfie vele

Non c’è alcun dubbio: che Alba Parietti sia innamoratissima del suo Fabio è ormai cosa nota a tutti. La showgirl lo ha dimostrato su Instagram, dove da qualche mese a questa parte non si nasconde più e condivide con i suoi numerosi follower selfie con il suo nuovo compagno, accompagnate a dediche romanticissime.

Uno degli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo ufficiale la ritrae al mare con Adami, mentre si scambiano sguardi d’intesa. A corredo della istantanea una citazione del grande amico Ezio Bosso, che esprime tutta la potenza dell’amore: “Ci sono incontri dove giri lo sguardo e dici: sì. Solo sì. Fai proprio sì con la testa. Non riesci a fare altro. E tutto è diverso. Tutto è cambiato. Quegli incontri dove scopri la parte che ti mancava, in realtà ti eri solo convinto non esistesse, perché noi esseri umani siamo belli anche per questo: siamo così fragili che ci convinciamo che non esista o non possa esistere quella bellezza infinita nella nostra esistenza”.

In aggiunta alle bellissime parole del musicista, a conferma del grande sentimento che sta vivendo in questo momento, la Parietti ha scritto: “E ora anche io so che esisteva la mia parte mancante . E che sei tu, Fabio“.

Alba Parietti, la convivenza con il compagno

Alba Parietti e Fabio Adami stanno insieme da pochi mesi, eppure il loro legame è già saldo, tanto da andare a convivere. Lo ha annunciato la stessa showgirl qualche giorno fa, pubblicando un selfie a letto con il suo compagno accompagnato da una lunga dedica: “Vivere con te è la cosa più bella del mondo. Come stare ad aspettarti con gioia, quando lavori. Pensare a cosa ti può fare felice. Ridere con te. Progettare mille cose con te con te. Trovare in te il mio uomo, il mio complice e riparo, il mio amico, il mio confidente, il mio alleato. L’uomo che voglio vicino a me per sempre, per essere io al suo fianco. Il mio Noi”.

A distanza di solo 2 mesi dal loro primo incontro, i due hanno voluto celebrare questo traguardo con un passo importante, la convivenza. Del resto, che Alba Parietti avesse intenzioni serie è stato chiaro fin dal principio di questa relazione, tanto da presentare Fabio, dopo appena un mese di conoscenza, al figlio Francesco.

Da quando ha deciso di uscire allo scoperto, la showgirl non ha nascosto l’entusiasmo di questo amore travolgente, che ha accolto nella sua vita dopo tanti anni trascorsi da single. “Che bello il regalo che la vita ci ha fatto”, ha aggiunto nel post. “L’amore è una cosa molto semplice. Lineare, così semplice da risultare una fortuna assoluta. E tu lo sei”.