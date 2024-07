Alba Parietti in lutto: “Eri un’amica preziosa, fai buon viaggio”

Alba Parietti ha condiviso su Instagram una lunga lettera d'addio per l'amica Chiara, venuta a mancare nelle scorse ore in circostante che non ha reso note

Alba Parietti ha scritto un lunghissimo post su Instagram. Non uno come tanti, ma la lettera d’addio a una delle sue più care amiche, Chiara Viapiana, venuta a mancare per cause che la conduttrice non ha voluto specificare. Il dolore per la perdita diventa occasione per fare una riflessione sul tempo, ma soprattutto per ricordare i momenti felici al fianco di una persona che è stata importante.

Alba Parietti, i ricordi felici con l’amica Chiara

“Chiara, non sembra vero, sempre si prova a cercare un senso, ma davvero non c’è“, ha esordito così nella sua lunga lettera condivisa su Instagram, a corredo di uno scatto che ritrae l’amica Chiara Viapiana, venuta a mancare nelle scorse ore. Il ritratto di una donna dalla lunga chioma riccia, dinamica e avventurosa ma anche solare, qualità che si evince dalle parole di Alba Parietti, che sta vivendo un altro lutto dopo la perdita dell’amico Fabio Trentin.

“Mentre ti scrivo sento il suono della tua voce, quel modo scherzoso, buffo ironico che avevi sempre di interpretare la vita, come se nulla potesse scalfirti – prosegue la dedica della conduttrice -. Era impossibile levarti il sorriso anche se alle volte pensavo fosse amaro. Tu non volevi mai pesare sugli altri. Tu eri la cura. C’era sempre qualcosa di bello anche nelle disfatte, nei momenti peggiori quando tutti si perdeva la calma tu no, trovavi la parte migliore o divertente. Sei sempre stata leggera nel tuo essere profonda, accudente e pragmatica allo stesso tempo”.

I ricordi felici e l’ultimo saluto

L’amicizia è un bene prezioso che forse spesso diamo per scontato, ma così non è. Possiamo conoscere molte persone – e per un volto noto della TV come la Parietti non è certamente difficile avere a che fare con una moltitudine di gente -, eppure sono davvero poche quelle che lasciano un’impronta indelebile, tangibile. “Amica” vuol dire tante cose: confidente e compagna nei momenti belli ma soprattutto in quelli più difficili, che ti fanno sentire come se la terra mancasse sotto ai piedi.

“Oggi mi sono venuti in mente i tanti anni passati tutti insieme, le nottate, le vacanze, le risate, la vita che scorre davanti e come in guerra, ti volti e il tuo amico se ne è andato per sempre – ha scritto Alba Parietti, rievocando un ricordo in particolare -. Mi ricordo sempre una mattina all’alba io e te sulla spiaggia di Formentera, tutti erano andati a dormire e tu sei rimasta sveglia per me, ero ansiosa agitata come sempre e tu serafica protettiva. Tu sei legata a tante cose, a tutta la mia vita a Bologna e quando amici che come te, come Massimo, Sandro prima se ne sono andati sai che nulla sarà comunque mai più come prima. Mai più come prima”.

Infine l’epilogo, con l’ultimo saluto a un’amica speciale: “Sai Chiara, eri proprio bella e penso di non avertelo mai detto, eri una madre eccezionale, un’amica preziosa un punto di riferimento per tantissimi amici che ti rimpiangeranno e che ti hanno amato e apprezzato tantissimo, come meritavi. Eri anche un gran talento, invidiavo il tuo gusto raffinato e quella calma, quel sapere volare alto. Mi spiace tantissimo Chiara, davvero il tempo non ci lascia la capacità di afferrare la bellezza dei momenti indimenticabili che non possono tornare, ma ti restano impressi nella memoria e nel cuore. Sei stata una donna superiore e ti vorrei potere abbracciare, salutare e dirti che ti ho voluto bene. Ciao Chiara, fai buon viaggio”.