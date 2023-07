“Uomini e Donne”, Isabella Ricci in bikini a 64 anni: “Orgogliosa della pelle che cade”

Fonte: IPA Isabella Ricci

Classe 1959, Isabella Ricci, ex dama di Uomini e Donne, si mostra in bikini e su Instagram ci dà un’importante lezione di vita: “Sono orgogliosa di come sono, anche della pelle che cade”.

Isabella Ricci in bikini: orgogliosa della pelle che cade

Isabella Ricci ha condiviso sul suo profilo Instagram un breve video che la ritrae seduta a bordo di una suggestiva piscina mentre indossa solo un elegante bikini nero, il più classico dei costumi ma anche il più raffinato. I lunghi capelli grigi ondulati abbandonati sulle spalle, lo smalto d’argento e l’abbronzatura perfetta fanno il resto, rendendola irresistibile.

L’idea di condividere la sua immagini in bikini non è dettata da narcisismo o fame di cuoricini, ma piuttosto è espressione del desiderio di condividere un pensiero positivo e di accettazione del proprio corpo mentre si trasforma con gli anni che passano, spezzando la paura dei giudizi altrui, spesso cattivi solo per il gusto di esserlo, per far parlare di sé perché non c’è nulla di più sostanzioso e profondo.

Ebbene Isabella Ricci ha avuto il coraggio di “fregarsene” degli annoiati e noiosi hater da social e ha spiegato perché finalmente ha deciso di mostrarsi pubblicamente in bikini, lasciandoci un’importante lezione di vita: “Avevo sempre pensato di fare una foto in costume da bagno, ma poi mi aspettavo commenti… Adesso ho deciso che è il momento di farlo senza porsi alcun problema. Sono orgogliosa di come sono, sono orgogliosa della mia età , sono orgogliosa anche di tutta la pelle che cade e dei miei difetti”.

E conclude con un altrettanto importante invito per tutti: “Guardatevi sempre allo specchio con amore e fate un sorriso dedicato a voi, tutti i giorni. Un bacione amiche e siate sempre soddisfatte e consapevoli del vostro valore. Sempre”.

Parole che sono il frutto di esperienze vissute di persona. La sua partecipazione a Uomini e Donne l’ha esposta mediaticamente a critiche spesso ingiustificate e a tensioni con le sue colleghe, come ad esempio Gemma Galgani. Ma Isabella, da tempo in pensione, ne ha fatto tesoro e ora l’ha condiviso con i suoi follower che hanno colto immediatamente la positività del suo messaggio.

Isabella Ricci, un modello di eleganza

“Che belle parole: “Guardatevi sempre con tenerezza allo specchio” sei veramente una grande donna, chic e piena di valori umani. 👏👏👏👏👏👏👏👏”. La Ricci diviene così esempio anche per le donne più giovani. Qualcuna le risponde: “Sei meravigliosa. Ho 26 anni e vorrei avere un decimo della tua classe ed eleganza. Ma quella non si compra, ci si nasce. Complimentoni”. E ancora: “Sei sempre stata una regina elegante ed educata! La migliore!”.

Onestà intellettuale e bellezza naturale sono doti che vengono riconosciute all’ex dama: “La pelle che cade è simbolo di un tempo che corre ma che non consuma la vera bellezza ❤️”; “Consapevolezza di se, amor proprio ed onestà intellettuale ❤️”. E un plauso va al coraggio di mostrarsi per essere un simbolo per gli altri: “Brava Isabella, un bel messaggio in un ‘ epoca che si ferma all ‘ involucro e non alla sostanza. Una riflessione per tante ragazzine e ragazzini che ancora oggi vivono nel disturbo alimentare cronico ( DCA ) e nell’ anoressia nervosa”.