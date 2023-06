“U&D”, Isabella Ricci rompe il silenzio sul divorzio: “Il mio errore”

Fonte: IPA Isabella Ricci svela le cause del divorzio da Fabio Mantovani

Il momento in cui Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono usciti da Uomini e Donne come una coppia con gli occhi lucidi per l’emozione è stato uno dei più belli della scorsa stagione del dating show. A distanza di poco più di un anno, però, la favola è finita come la stessa imprenditrice aveva annunciato su Instagram. Un messaggio sintetico senza troppi giri di parole col quale, in verità, non aveva fornito molti dettagli in merito alla rottura. Soltanto adesso la Ricci ha deciso di rompere il silenzio sul divorzio, in un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage.

Isabella Ricci, le cause del divorzio da Fabio Mantovani

È stata lei a prendere la decisione di mettere un punto alla storia d’amore con Fabio Mantovani. Isabella Ricci aveva conosciuto il Cavaliere lo scorso anno nel dating show di Maria De Filippi e, in pochissimo tempo, la coppia aveva coronato il suo idillio dapprima con la convivenza, poi con la decisione di trasferirsi a Dubai e, infine, con il matrimonio alla presenza di pochi intimi tra amici e familiari.

Tutto sembrava perfetto ma, come la stessa Isabella aveva scritto nell’annuncio social della rottura, “Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”. Il 6 giugno la coppia si è separata legalmente e nell’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage la ex Dama ha approfondito la questione. I fan si erano allarmati per la loro improvvisa assenza dai social e, in tempi non sospetti, avevano intuito che qualcosa non andasse. Ci avevano visto lungo.

“È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti – ha spiegato la Ricci -. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me”. Non è voluta entrare nel merito delle cause che l’hanno spinta a chiedere il divorzio dopo poco più di un anno, ma ha parlato di una “situazione complessa” che si protraeva ormai da gennaio e che “le cause scatenanti sono state repentine”.

L’amarezza di Isabella Ricci e i nuovi progetti di vita

“A poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo – ha continuato l’ex Dama del Trono Over -. Vedere sfumare un disegno di vita in due, su cui contavo e avevo investito molto, è fonte di dispiacere e amarezza, ma voglio essere positiva verso la vita e rivolgere il mio sguardo a quello che sarà domani”.

Guardare in avanti, sempre e comunque. È la filosofia di una donna che per tutta la vita se l’è cavata con le proprie forze senza dipendere da altri, nel lavoro come nel privato. La casa acquistata a Dubai per trasferirvisi con Fabio Mantovani resterà a lei, in quanto acquistata con i risparmi di una vita, e tornerà a essere un “rifugio” quando ne sentirà la necessità.

E l’amore? Isabella Ricci non esclude a priori che il cuore possa tornare a battere per qualcuno: “Non ho intenzione di chiudermi in un eremo. Diciamo che sto più attenta, do meno peso alle parole, ma più ai fatti. Io voglio vivere. Ci sono sempre due possibilità dopo un evento non bello: o ci si nasconde e non si vuole vedere più nessuno, oppure si dice ‘È successo, ho imparato, è stata un’esperienza che mi ha fornito ulteriori strumenti che non avevo, posso andare avanti’. Chissà se non la vedremo di nuovo nel parterre femminile di Uomini e Donne (con sommo dispiacere di Gemma Galgani).