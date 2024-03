Christina Ricci senza soldi dopo il divorzio: costretta a vendere borse e gioielli

Fonte: IPA Christina Ricci

Anche i ricchi, belli e famosi piangono. È il caso di Christina Ricci, rimasta al verde dopo il divorzio da James Heeredegen, dal quale ha avuto il figlio Freddie. Un’unione durata all’incirca sette anni e piuttosto turbolenta, con l’attrice che è stata vittima di gravi abusi fisici ed emotivi, come ribadito nella domanda di separazione. La Ricci ha ottenuto la piena custodia del suo primogenito e successivamente ha ritrovato l’amore grazie a Mark Hampton, che ha sposato nel 2021 e che l’ha resa mamma una seconda volta di Cleopatra.

I problemi finanziari di Christina Ricci

Durante una chiacchierata nel podcast Let’s Be Clear con Shannen Doherty (la Brenda di Beverly Hills), Christina Ricci ha parlato dei momenti difficili che ha dovuto affrontare e delle misure che è stata costretta ad adottare per sostenere se stessa e la sua famiglia. “Ho attraversato periodi da adulta in cui ero davvero, davvero al verde“, ha ammesso la 44enne.

“La sensazione che si ha è quella di ‘non voglio mai più sentirmi così’ È una sensazione viscerale. Non voglio più sentirmi così impotente, perché penso che ti senti così quando non hai molti soldi. Ti senti molto impotente”, ha aggiunto l’ex Mercoledi Addams. In cerca di soluzioni, Christina Ricci è stata costretta a vendere i suoi gioielli e le sue borse firmate.

Alla difficoltà finanziarie si è aggiunta la lunga battaglia contro l’ex marito James Heeredegen, che le ha praticamente reso la vita un inferno. All’inizio del 2021, Christina ha ottenuto un ordine restrittivo contro James, citando abusi fisici risalenti agli anni precedenti.

La storia d’amore tra Christina Ricci e James Heeredegen

Christina Ricci e James Heeredegen si sono conosciuti e innamorati nel 2012, sul set della serie televisiva Pan Am. Lui è un direttore della fotografia e un dolly grip, ovvero il tecnico che si occupa della movimentazione manuale della macchina Dolly, la telecamera che corre su rotaie e si usa per le riprese in allontanamento o avvicinamento orizzontale.

La coppia ha annunciato il fidanzamento nel 2013 e nel 2014 è nato Freddie. Nel 2020 Christina Ricci ha presentato la domanda di divorzio: nei documenti ha parlato di “anni di abusi fisici e mentali, molti dei quali davanti a mio figlio. Temevo per la mia vita e quella di Freddie”.

Nell’estate 2020 il dipartimento di polizia di Los Angeles ha risposto a una chiamata proveniente dall’abitazione dei due ex coniugi, in California. Heerdegen non è stato arrestato, ma Christina ha ottenuto un ordine cautelare d’urgenza contro l’ex marito il giorno prima che chiedesse il divorzio. Successivamente l’attrice ha ottenuto la piena custodia del figlio, mentre il marito ha ottenuto solo i diritti di visita.

Christina Ricci oggi è felice accanto a Mark Hampton

Dopo la separazione da James Heeredegen, Christina Ricci ha ritrovato la serenità accanto all’hair stylist Mark Hampton, che ha sposato nel 2021 e dal quale ha avuto la seconda figlia Cleopatra, detta Cleo. La diva di Hollywood ha spiegato che crescere la secondogenita è stata un’esperienza completamente diversa dalla prima maternità.

“Ora ho un marito che fa di più. Il mio ex mi lasciava completamente sola quando Freddie era neonato. Sono tornata al lavoro quando Cleo aveva appena due mesi di vita e Mark c’è sempre stato. È la prima volta che vivo una relazione in modo sano”, ha dichiarato Christina Ricci a Shannen Doherty.