Shannen Doherty ha raccontato in lacrime di aver rinunciato a un progetto e venduto parte dei suoi beni in vista della sua dipartita, così da non gravare sulle spalle della madre

Affrontare una malattia ti mette di fronte a pensieri e ragionamenti che avresti creduto di poter fare. Shannen Doherty, che da anni documenta con grande apertura nei confronti dei suoi fan e di chiunque sia interessato all’argomento il percorso e le cure per il cancro al seno al quarto stadio, ha spiegato nel suo ultimo podcast di essere giunta proprio a questo punto. Nonostante l’ultima terapia intrapresa sembra averle dato segnali positivi e nonostante il suo ottimismo non l’abbia mai abbandonata del tutto, l’attrice ha cominciato a vendere i suoi beni così da alleggerire la vita della madre Rosa e della sua famiglia, una volta che se ne sarà andata.

Shannen Doherty e il cancro, la priorità alla madre Rosa

Non è stato semplice, ma al momento per l’attrice protagonista di serie cult come Beverly Hills 90210 e Streghe la cosa più sensata da fare è lasciare andare. Liberarsi da tutti quei beni materiali che potrebbero diventare un peso per la sua famiglia, una volta che non ci sarà più. Un pensiero funesto ma necessario, vista la situazione.

Nonostante le ultime cure abbiano dato effetti più che positivi, Shannen Doherty con estrema onestà – la stessa che ha sempre messo nel racconto della sua malattia – ha ammesso di aver già iniziato ad attuare un “piano” che alleggerisca la madre Rosa in un futuro senza di lei, che ha messo in conto di poter morire prima del previsto.

“La mia priorità in questo momento è mia madre – ha detto durante l’episodio del suo podcast Let’s Be Clear -. So che sarà dura se morirò prima di lei. Poiché sarà molto difficile per lei, voglio che le altre cose siano molto più facili. Non voglio che abbia un sacco di cose da affrontare. Non voglio che abbia quattro contenitori pieni di mobili”.

Shannen Doherty vende tutto per il bene della famiglia

Con un cancro al seno al quarto stadio che ormai si è esteso a ossa, Shannen Doherty non ha mai perso la voglia di lottare e reagire, tanto da procedere anche con una cura sperimentale che sembrava averle fatto urlare al “miracolo”, almeno nelle prime settimane. La possibilità di andarsene prima di quanto sperato, però, oggettivamente esiste e lei lo sa bene.

Ecco perché, come ha raccontato nel podcast, ha cominciato a svuotare le sue proprietà da oggetti e mobilio d’antiquariato che ha collezionato e acquistato nel corso degli anni, donandone una buona parte. Per la stessa ragione ha già organizzato il suo funerale e ha abbandonato il progetto di ristrutturazione della sua casa nel Tennessee, con l’idea di metter su un “santuario” che accogliesse i cavalli abbandonati dai loro proprietari: “È stato davvero difficile ed emozionante perché in una certa misura mi sentivo come se stessi rinunciando a questo sogno di costruire questa proprietà, costruire una casa per me e una casa per mia madre e poi ampliare il fienile”.

Rinunciare alle cose materiali per potersi godere appieno l’affetto della madre e dei propri cari nel poco tempo che le è rimasto, costruendo con loro nuovi ricordi. Questo l’obiettivo di Shannen Doherty, per sé e per le persone che non hanno mai smesso di starle vicino nel momento più difficile.