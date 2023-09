Shannen Doherty: “Sto lottando per la mia vita”. La forza di una donna fantastica

La forza di Shannen Doherty è immensa. L’attrice ha partecipato al 90s Con di Tampa, dove ha avuto modo di parlare delle sue condizioni. E ha scelto di farlo senza nascondersi, senza cedere: ha scelto di essere semplicemente se stessa. “Sapete quanto ami piangere in continuazione”, ha scherzato sul palco. Commozione e standing ovation in piena regola per lei.

Shannen Doherty al 90s Con parla delle sue condizioni di salute

La lotta al cancro di Shannen Doherty è stata documentata su Instagram, dove ha sempre aggiornato i follower sul suo stato di salute. Per la prima volta, aveva parlato del cancro al seno nel 2015: dopo un’iniziale fase di remissione, è tornato nel 2019, al quarto stadio. A giugno del 2023, ha annunciato di avere metastasi al cervello e di avere iniziato il ciclo di radioterapia. Nonostante tutto, come la lotta continua, non ha mai rinunciato agli eventi in pubblico, così come al suo lavoro da attrice.

Durante la convention a Tampa, in Florida, si è riunita con alcuni degli ex colleghi della serie storica Beverly Hills 90210. Indimenticabile come Brenda Walsh, la Doherty ha mantenuto dei rapporti amichevoli con molti attori, come Ian Ziering e Brian Austin Green. Ma, al di là del sostegno dei colleghi, il pubblico si è lasciato andare a un caloroso applauso durante il suo discorso sul palco.

“Scusate per le lacrime. Ragazzi, sapete quanto mi piace piangere e lo faccio costantemente. Ma vi ringrazio davvero. Lotto ogni giorno per la mia vita. Affronto la battaglia ogni giorno. Penso di essere davvero fantastica”. Ma la Doherty, che è sempre stata amata dai suoi fan per la personalità forte, ha persino scherzato sul recente divorzio da Kurt Iswarienko. “Oltre a essere un’attrice, la mia altra professione è fidanzarmi, sposarmi e divorziare, e lo sto facendo molto bene”.

Il lancio del suo podcast

C’è un argomento su cui l’attrice ha sempre voluto aprirsi: non vuole essere considerata “solo” un esempio di lotta al cancro. “Il miglior esempio che posso continuare a dare ad altre persone malate di cancro e al mondo esterno è mostrare loro che aspetto ha un malato di cancro. Possiamo lavorare. Quindi per me, sto solo cercando di vivere il meglio che posso, per essere il miglior esempio in questo momento”.

Ed è così che non ha mai voluto rinunciare in alcun modo al suo lavoro, ai suoi sogni, ai suoi desideri. “Un sacco di persone al mio stadio della malattia vengono come cancellate (dal mondo di Hollywood, ndr). Si presume che non possano più lavorare a pieno regime, e questo non è vero”. Così, durante il 90s Con di Tampa ha annunciato che il 13 novembre è in programma il suo podcast Let’s Be Clear (Siamo chiari, ndr).

Lo ha definito un “libro di memorie interattivo dal vivo”, dove ha detto che potremo sentire tutto ciò che si è rifiutata di dire nel corso degli anni. Con la sua sincerità e il carattere forte, non possiamo che elogiare la forza di una donna fantastica. Che, più volte, ha ammesso di essere coraggiosa, ma anche terrorizzata, mettendo sempre la verità al primo posto.